Gulácsi lobt Entwicklung von RB-Neuzugang Szoboszlai

Tom Weller

Leipzigs Torwart Peter Gulácsi (r.) im Gespräch mit seinem Trainer Julian Nagelsmann

Péter Gulácsi vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig sieht als Voraussetzung für Titelgewinne nicht die Routine.

"Dafür ist aber nicht das Alter der Mannschaft ausschlaggebend, sondern die Mentalität. Und man muss sich vor Augen führen, dass nur die wenigsten Teams was gewinnen", sagte der ungarische Nationaltorhüter in einem Interview der "Mitteldeutschen Zeitung".

So habe RB "in den vergangenen Jahren immer oben mitspielt" und stand 2019 im Pokalfinale. "Dann soll das irgendwann auch mal klappen. Das ist unsere Motivation. Wir sind überall noch gut dabei", betonte der 30-Jährige.

Zudem werde das Team von Trainer Julian Nagelsmann auch personell immer besser. So lobte Gulácsi vor allem die Verpflichtung seines Nationalmannschaftskollegen Dominik Szoboszlai.

"Man hat schon in der Jugend gesehen, dass er außergewöhnliches Talent hat – vor allem seine Schusstechnik! Am meisten hat sich in der letzten Zeit sein Körper verändert. Nach der Coronapause ist er viel fitter zurückgekommen", sagte der RB-Keeper.