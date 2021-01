Žulj trifft bei Göztepe-Debüt gleich zwei Mal

GEPA pictures/ Matic Klansek

Peter Zulj war bei seinem Debüt für Göztepe mit zwei Toren Matchwinner

Peter Žulj hat für seinen neuen Club Göztepe ein Traumdebüt gefeiert.

Der 27-jährige schoss Göztepe am Samstag in der türkischen Meisterschaft mit einem Doppelpack zu einem 3:2-Sieg bei Konyaspor. Žulj traf für den Mittelständler zum 2:0 (30.) und 3:1 (58.), ehe er in der 84. Minute vom Platz ging. Der Oberösterreicher war am Montag vom belgischen Verein RSC Anderlecht bis Saisonende an Göztepe verliehen worden.

apa