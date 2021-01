Dominik Kohr verlässt Eintracht Frankfurt

Jan Huebner via www.imago-images.de

Kohr wechselt zum FSV Mainz

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 leiht Mittelfeldspieler Dominik Kohr von Eintracht Frankfurt aus. Der 26-Jährige wechselt bis zum Saisonende zu den Rheinhessen.

"Dominik bringt Voraussetzungen mit, die uns direkt helfen können", sagte Sportdirektor Martin Schmidt in einer Mitteilung des Vereins. Vor dem Hinrunden-Abschluss gegen den VfL Wolfsburg am Dienstag hatte Schmidt am Nachmittag auf der Pressekonferenz bereits den nahenden Vollzug des Leihgeschäfts angedeutet.

Kohr hatte zuletzt bei der Eintracht keinen Stammplatz mehr inne, sein bislang letzter Startelf-Einsatz datiert vom 7. November. Der Hessische Rundfunk hatte zuerst über das Interesse der Mainzer an einer Kohr-Leihe berichtet.

Nach dem überraschenden Punktgewinn am Samstag bei Vizemeister Borussia Dortmund (1:1) warnte Trainer Bo Svensson indes vor den Wolfsburgern. "Die Aufgabe wird genauso schwer wie Dortmund", sagte der Däne und lobte die sechstplatzierten Niedersachsen: "Es ist ein Topteam."

Wie schon in Dortmund muss der Tabellenvorletzte auch am Dienstag auf die verletzten Abwehrspieler Jeremiah St. Juste (Oberschenkel) und Daniel Brosinski (Knie) verzichten.