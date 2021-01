Abschied von Klopp? Reds-Star Salah äußert sich

Matt Dunham via www.imago-images.de

Jürgen Klopp setzt weiter auf die Dienste von Mohamed Salah (l.)

Der Frust wurde zuletzt immer größer bei Superstar Mohamed Salah vom FC Liverpool. Seit vier Ligaspielen hat der Außenstürmer nicht mehr getroffen, ebenso lange haben die Reds von Teammanager Jürgen Klopp keinen Sieg mehr in der Premier League gefeiert. Die Tabellenführung ist futsch, Wechselgerüchte kamen auf. Jetzt hat sich der Ägypter zu Wort gemeldet und zu den jüngsten Spekulationen Stellung bezogen.

In einem Interview mit dem norwegischen Sender "TV2" stellte Salah klar, dass er aktuell nicht an einem Vereinswechsel interessiert sei: "Wenn Sie mich fragen, dann sage ich Ihnen, dass ich noch so lange wie möglich hier bleiben möchte."

Der Starspieler des amtierenden englischen Meisters, der noch einen laufenden Vertrag bis 2023 in Liverpool hat, stellte allerdings im weiteren Gespräch fest: "Wie ich schon einmal sagte, es liegt in den Händen des Klubs."

Unter seinem deutschen Coach Jürgen Klopp ist Salah auch in dieser Spielzeit wieder absolut gesetzt. 13 Treffer steuerte er in seinen 17 Ligaspielen bei. Doch seit Ende Dezember wartet der 28-Jährige auf einen weiteren Treffer.

Mit Nachdruck widersprach der Linksfuß aber den zahlreichen Medienberichten, wonach er nach knapp vier Jahren an der Anfield Road unzufrieden sei und mit einem Abschied aus Liverpool liebäugele.

"Ich werde bis zur letzten Minute, in der ich in diesem Verein bin, immer 100 Prozent geben und möchte so viele Trophäen wie möglich gewinnen. Und ich möchte den Menschen, die mir die ganze Zeit ihre Liebe schenken, alles zurückgeben", so der Top-Torjäger des Champions-League-Siegers von 2019.

Seit seinem Wechsel auf die Insel hat Salah insgesamt bereits 88 Tore in 138 Liga-Spielen für den FC Liverpool erzielt. Zweimal wurde er in der Premier League bereits Torschützenkönig (2017/2018 und 2018/2019), zweimal wurde er als Afrikas Fußballer des Jahres ausgezeichnet (2017 und 2018).