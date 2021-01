Abgang möglich? Musiala verlangt Mega-Gehalt beim FC Bayern

Ulmer via www.imago-images.de

Jamal Musiala überzeugt beim FC Bayern München

Im Sommer 2019 lockte der FC Bayern Offensivtalent Jamal Musiala vom FC Chelsea an die Isar und feierte damit einen Coup. Mit gerade einmal 17 Jahren kommt der gebürtige Stuttgarter bereits regelmäßig beim deutschen Rekordmeister zum Zug. Dass die Zukunft des Youngsters in München liegt, soll allerdings gar nicht so klar sein.

Die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und dem Senkrechtstarter um eine Verlängerung des bis Ende Juni 2022 datierten Vertrags "sind ins Stocken geraten", berichten "Goal" und "SPOX".

Demnach soll die enorme Gehaltsforderung Musialas und seiner Berater dafür sorgen, dass der Austausch nicht unproblematisch verläuft. Angeblich verlangt Musiala satte 5,8 Millionen Euro pro Jahr - eine Summe die die Führung des FC Bayern derzeit wohl nicht in die Dienste des Top-Talents investieren möchte.

Aktuell ist Musiala noch mit einem Fördervertrag an die Münchner gebunden, dieser soll zeitnah in Profi-Arbeitspapier umgewandelt werden.

"Gehen Sie mal davon aus, dass Hasan Salihamidzic in dieser Richtung aktiv sein wird", bestätigte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge das Vorhaben gegenüber der "Abendzeitung".

FC Bayern: Top-Klubs scharf auf Jamal Musiala

Eile ist wohl auch geboten, da namhafte Spitzen-Klubs die Fühler nach dem englischen U21-Nationalspieler ausgestreckt haben sollen. Unter anderem wurde dem FC Liverpool, Manchester City oder Manchester United bereits Interesse an Musiala nachgesagt.

Geht es nach Rummenigge macht Musiala den nächsten Schritt allerdings beim deutschen Rekordmeister. "Er ist ein Spieler mit großen Talenten, und ich wünsche mir, dass er da weitermacht. Wenn er den Anspruch hat, sich ständig zu verbessern, wird er beim FC Bayern eine positive Zukunft haben", so der 65-Jährige.

2020/21 bestritt Musiala bereits 18 Pflichtspiele für die Profis des FC Bayern. Drei Treffer stehen zudem in seiner Statistik.