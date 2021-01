Asamoah analysiert Chancen und Risiken des Huntelaar-Coups

TEAM2 / Tim Rehbein

Alte Weggefährten beim FC Schalke 04: Gerald Asamoah (r.) und Klaas-Jan Huntelaar (l.)

Gerald Asamoah freut sich über die Rückkehr von Torjäger Klaas-Jan Huntelaar zum abstiegsbedrohten FC Schalke 04. Gleichzeitig warnt die Klub-Ikone aber auch vor den Risiken der Verpflichtung.

Gegenüber dem "kicker" bezeichnete Asamoah die Rückholaktion des Torjägers als "guten Schachzug".

Huntelaar könne sowohl auf dem Rasen als auch abseits des Spielfeldes "enorm wichtig" für die Schalker im Kampf um den Klassenerhalt werden.

"Er ist ein Antrieb für die anderen. Ich denke, wir sind alle gespannt, welche Rolle er auch auf dem Platz spielt", so der 42-Jährige über den Niederländer, der von Ajax Amsterdam zurück nach Gelsenkirchen kommt und einen Halbjahresvertrag bis Saisonende unterzeichnet hat.

Schalke könne vor allem vom Torriecher des Angreifers profitieren: "Er ist im Strafraum immer eine Gefahr für den Gegner", so Asamoah, der selbst zwölf Jahre lang als Spieler für die Königsblauen auflief und auf Schalke Kultstatus genießt.

FC Schalke 04: Asamoah hofft auf Zuspiele für Huntelaar

Bei seinem ersten Engagement auf Schalke erzielte Huntelaar 82 Bundesliga-Tore in 175 Spielen und sicherte sich in der Saison 2011/2012 die Torjägerkanone.

Im gesetzten Alter von 37 Jahren will der 76-malige niederländische Nationalspieler es jetzt noch einmal wissen im königsblauen Dress.

Asamoah mahnte, die besondere Herausforderung für Huntelaars Nebenleute sei es nun, den Mittelstürmer auch mit entsprechenden Zuspielen zu versorgen. "Die Mannschaft muss erst einmal bis in den Sechzehner kommen. Klaas-Jan braucht da vorne die Bälle." Ajax spiele viel offensiver als Schalke ,"das kam Klaas-Jan entgegen".

In den letzten beiden Partien hatte sich Nachwuchsspieler Matthew Hoppe im Schalker Sturm in Stellung gebracht. Er traf viermal in den letzten beiden Begegnungen, könnte nun aber dennoch zurück auf die Bank beordert werden, um Platz für den Hunter zu schaffen.