Bericht: Süle spielt beim FC Bayern auf Bewährung

Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Niklas Süle wird den Ansprüchen beim FC Bayern aktuell nicht gerecht

Seit der Genesung von seinem Kreuzbandriss kommt Niklas Süle beim FC Bayern nicht wirklich in Fahrt. Der Innenverteidiger ist zuletzt immer mehr in die Kritik geraten. Bahnt sich nun sogar ein vorzeitiger Abschied an?

Laut "kicker" spielt Süle bei den Münchnern "auf Bewährung". Eine Tatsache, die die Transferplanungen der Bayern-Bosse in der Abwehrzentrale erheblich erschwere.

Schließlich verlassen mit David Alaba, Jérôme Boateng und Javi Martínez wohl gleich drei Defensiv-Spieler den deutschen Rekordmeister im Sommer. Sollte auch noch Süle das Aus drohen, stünde der FC Bayern nahezu ohne Innenverteidiger da.

Möglicher Transfer-Kandidat ist Dayot Upamecano von RB Leipzig. Doch im Poker um den Franzosen müssen sich die Münchner auf namhafte Konkurrenz gefasst machen.

Daher wollen die Münchner dem "kicker" zufolge einen Teil der entstehenden Lücken intern füllen. So sollen die Hoffnungen auf Tanguy Nianzou ruhen. Der 18-Jährige gilt als großes Abwehrtalent, kam seit seinem Wechsel von Paris Saint-Germain an die Säbener Straße allerdings erst einmal zum Einsatz. Der Youngster wurde immer wieder von Verletzungen ausgebremst.

Außerdem entstehe in der Bayern-Führungsriege der Plan, Lucas Hernández von der Linksverteidiger-Position ins Abwehrzentrum zu ziehen. Als Backup für Alphonso Davies wurde zuletzt Omar Richards vom englischen Zweitligisten FC Reading gehandelt.

FC Bayern: Süle "kommt überhaupt nicht mehr in Tritt"

Süle ist noch bis 2022 an den FC Bayern gebunden. Anfang Dezember hatte die "Sport Bild" schon geschrieben, dass der 25-Jährige um seinen Zukunft bangen muss. "Sky" hingegen berichtete zuletzt, dass sein Vertrag verlängert werden soll.

Kritik gab es zuletzt vom ehemaligen Münchner und Ex-Europameister Markus Babbel. Süle renne "seiner Form total hinterher und kommt überhaupt nicht mehr in Tritt", so der 48-Jährige zu "Sport1".