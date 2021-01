Marsch begeistert über Bernardo-Coup

GEPA pictures/ Jasmin Walter

Bernardo ist wieder zurück in Salzburg

Mit Bernardo soll ein alter Bekannter für mehr Stabilität in der durchaus anfälligen Defensive von Red Bull Salzburg sorgen. 15 Gegentore mussten die Salzburger nach zwölf Ligaspielen hinnehmen, womit man hinter Sturm Graz und dem LASK nur auf Platz drei der Topteams liegt.

15 Gegentore kassierten die Salzburger im Herbst in zwölf Bundesligaspielen und damit von den Top-Drei-Teams der Liga die meisten. Auch bei den Niederlagen hat man mit drei Stück mehr als die Verfolger Sturm Graz, LASK und Rapid Wien kassiert. Während man offensiv mit 39 Treffern ganz klar wieder der Torgarant der Liga ist, hapert es vor allem in der Defensive des amtierenden Meisters.

"Er ist für uns überragend"

Die Rückkehr des alten Bekannten Bernardo soll da Abhilfe schaffen und die Defensive der "Roten Bullen" wieder stabilisieren, um den Fokus noch mehr auf den überzeugenden Angriff zu richten. Im Interview mit der "Krone" freut sich daher Salzburg-Coach Jesse Marsch sehr über den Coup mit dem brasilianischen Defensivspezialist: "Er ist für uns überragend. Wenn wir mit ihm hinten mehr Stabilität erreichen, was wir generell wollen, können wir vorne noch mehr Risiko nehmen."

Alte Bekannte und neue Freunde – Willkommen im Team, #Bernardo! — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 19. Januar 2021

Viel Eingewöhnungszeit wird der 25-jährige Bernardo auch nicht viel brauchen, war er ja schon im Frühjahr bis Sommer 2016 für Red Bull Salzburg aktiv und brachte es auf 16 Bundesligaeinsätze sowie sechs Partien in der Champions League-Qualifikation. Zudem bringt er durch seine Einsätze in der deutschen Bundesliga sowie der englischen Premier League Einiges an Erfahrung mit, der teil sehr jungen Defensive der "Roten Bullen" durchaus entgegenkommen dürfte.

Gegen Altach am Wochenende könnte es daher gut möglich sein, dass Bernardo gleich ein Stammplatz winkt.

red