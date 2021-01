Salzburg verlängert mit Geschäftsführer Reiter

GEPA pictures/ Jasmin Walter

Stephan Reiter bleibt dem FC Red Bull Salzburg treu

Bei Red Bull Salzburg gibt man die Vertragsverlängerung mit Geschäftsführer Stephan Reiter bekannt. Der 49-jährige Salzburger ist seit 2017 in dieser Funktion für den amtierenden Meister tätig und bleibt nun zumindest bis 30. Juni 2024 bei den "Roten Bullen".

Stephan Reiter und Meister Red Bull Salzburg werden auch künftig gemeinsam an den sportlichen Schrauben drehen. Wie der aktuelle Tabellenführer der Bundesliga bekannt gibt, haben sich der Geschäftsführer und der Verein auf eine Vertragsverlängerung bis 30. Juni 2024 geeinigt. Stephan Reiter ist seit Februar 2017 für die kaufmännischen Agenden der "Roten Bullen" verantwortlich.

OFFIZIELL: Wir freuen uns, unseren erfolgreichen Weg mit Stephan #Reiter fortzusetzen.

Unser Geschäftsführer verlängert vorzeitig um weitere vier Jahre bis Sommer 2024. — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 22. Januar 2021

"Die außerordentlichen Erfolge der letzten Jahre, die wesentlich von Stephan mitgestaltet wurden, lassen uns mit Zuversicht in die gemeinsame Zukunft blicken. Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, um Stephan für seine souveräne Führung in dieser speziellen Zeit zu danken, die von vielen außerordentlichen Herausforderungen geprägt ist", so Vorstandsvorsitzender Harald Lürzer zur Bekanntgabe der Vertragsverlängerung.

