Bericht: Bayern-Juwel erhält Mega-Vertrag zum Geburtstag

Bernd Feil/M.i.S./Pool

Musiala (li.) soll zum Geburtstag wohl fürstlich von seinem Arbeitgeber beschenkt werden

Am 26. Februar feiert eines der größten Offensiv-Talente des FC Bayern seinen 18. Geburtstag. Als Geschenk zur Volljährigkeit will der Rekordmeister Jamal Musiala dem Vernehmen nach mit einem Mega-Vertrag ausstatten.

Wie "Bild" berichtet, wollen die Münchner allen Transfer-Spekulationen ein Stopp-Schild vorsetzen und Musiala noch vor dem Ende seines Nachwuchs-Vertrags einen neuen Fünfjahres-Vertrag vorlegen, der dem Youngster ein Millionen-Gehalt einbringen soll.

Erst kürzlich berichteten "Goal" und "Spox", dass die Verhandlungen zwischen Musialas Berater und den Verantwortlichen an der Säbener Straße in Stocken geraten sein sollen, da die Seite des Deutsch-Engländers mit enormen Gehaltsforderungen (5,8 Millionen Euro pro Jahr) in die ersten Gespräche gekommen ist.

Dem U21-Nationalspieler Englands steht vor allem bei Premier-League-Klubs offenbar hoch im Kurs. Unter anderem wurden dem FC Liverpool, Manchester City oder Manchester United bereits Interesse an Musiala nachgesagt.

Geht es nach Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge macht Musiala den nächsten Schritt allerdings beim deutschen Rekordmeister. "Er ist ein Spieler mit großen Talenten, und ich wünsche mir, dass er da weitermacht. Wenn er den Anspruch hat, sich ständig zu verbessern, wird er beim FC Bayern eine positive Zukunft haben", so der 65-Jährige.

Auch Hansi Flick lobte Musiala unlängst und Sprach sich dafür aus, den im Sommer 2022 auslaufenden Vertrag schleunigst vorzeitig zu verlängern. Er habe "enorme Qualitäten", lobte Flick den Jung-Star. "Es ist normal, dass Bayern München daran interessiert ist, diesen Spieler, der so eine Entwicklung gemacht hat, auch länger an sich zu binden."

2020/21 bestritt Musiala bereits 18 Pflichtspiele für die Profis des FC Bayern. Drei Treffer stehen zudem in seiner Statistik.