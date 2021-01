Begehrter Gladbach-Star wohl auch beim BVB ein Thema

Neundorf/Kirchner via www.imago-images.de

Florian Neuhaus (r.) spielte zuletzt mit seinen Gladbachern gegen den BVB

Nationalspieler Florian Neuhaus gehört aktuell wohl zu den begehrtesten Akteuren in der Fußball-Bundesliga. Sein Klub Borussia Mönchengladbach will ihn unbedingt halten, darüber hinaus wird er vom FC Bayern München umworben. Wie aus einem jüngsten Medienbericht nun hervorgeht, ist wohl auch Borussia Dortmund an Neuhaus interessiert.

Der langjährige Rivale des FC Bayern hat den 23-Jährigen nicht erst seit der 2:4-Niederlage am zurückliegenden Freitag in Gladbach ins Visier genommen. Laut "Sport1"-Informationen ist der BVB ebenfalls an einer Verpflichtung in diesem Sommer interessiert.

Neuhaus besitzt in Gladbach noch einen langfristigen Vertrag bis 2024 und ist im Team unter Cheftrainer Marco Rose eine absolute Konstante. Seit dem Sommer 2018 hat er über 90 Pflichtspiele für Borussia Mönchengladbach bestritten und stand dabei zum überwiegenden Teil in der Startelf.

Im letzten Jahr schaffte er auch den Sprung in die Nationalmannschaft, hat im letzten Jahr drei A-Länderspiele unter Bundestrainer Joachim Löw absolviert.

Im Kontrakt des Mittelfeldspielers soll es eine festgeschriebene Ablösesumme geben, für die Neuhaus den Klub vom Niederrhein verlassen könnte. Diese soll laut übereinstimmenden Medienberichten bei rund 40 Millionen Euro liegen.

Im Gegensatz zum FC Bayern soll den Dortmundern diese Ausstiegsklausel aktuell noch zu teuer sein. Das Erreichen des vierten Tabellenplatzes und die damit verbundene erneute Qualifikation für die Champions League soll daher umso wichtiger sein.

Laut den Wunschplanungen der Schwarz-Gelben lotst der Vizemeister in diesem Sommer also gleich zwei entscheidende Protagonisten des direkten Ligakonkurrenten ins östliche Ruhrgebiet. Neben Stammkraft Neuhaus soll auch Coach Marco Rose auf dem Wunschzettel der Dortmunder Borussia stehen.

Rose gilt als Topkandidat auf die Nachfolge von Edin Terzic, der selbst das Zepter erst zum Jahresende 2020 von Lucien Favre übernommen hatte.

Neben den beiden erfolgreichsten deutschen Klubs der letzten Jahre sollen des Weiteren auch die europäischen Schwergewichte Real Madrid und Tottenham Hotspur an Florian Neuhaus interessiert sein.