Hwang bei Leipzig schon wieder vor Abgang?

Hee-chan Hwang fand sich in dieser Saison öfters auf der Bank bzw. Tribüne wieder

135 Spielminuten, sieben Kurzeinsätze, kein einziges Mal in der Startelf. So lautet die ernüchternde Bundesligabilanz von Hee-chan Hwang bei RB Leipzig. Nach einem guten Start beim deutschen Bundesligisten, fielen die Leistungen des Südkoreaners ab, folgt nun der Leihwechsel?

Die Vereinsstatistik von Hee-chan Hwang in der weltfussball-Datenabank

Neun Millionen Euro ließ sich RB Leipzig im vergangenen Sommer die Dienste von Hee-chan Hwang kosten, doch nur ein halbes Jahr später fällt die Zwischenbilanz des Angreifers sehr dürftig aus. Gerade einmal 135 Minuten durfte der Südkoreaner bisher in der Bundesliga ran, kein einziges Mal davon in der Startelf. Nach einem fulminanten Start im DFB-Pokal gegen Nürnberg, wo er mit einem Treffer und einem Assist glänzen konnte, baute der ehemalige Red Bull Salzburg-Spieler kontinuierlich ab, wurde zudem im November von einer Corona-Infektion zurückgeworfen.

Leihwechsel nach England?

Einem Bericht der "Bild" zufolge, soll man daher in Leipzig über einen Leihwechsel seines Edelreservisten nachdenken, ein Wechsel zu Ligakonkurrent Mainz 05 stand im Raum, die Spur soll aber auch nach England in die Premier League führen. Dort sind mit den Wolverhampton Wanderers, Brighton & Hove Albion sowie West Ham United gleich drei Teams am südkoreanischen Offensivspieler interessiert.

Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche hält sich zu möglichen Transfergerüchten gegenüber dem "Kicker" bedeckt: "Man muss abwarten, wie sich die Dinge bis zum Ende der Transferphase entwickeln. Es gibt Konstellationen, in denen Spieler für sich abschätzen: Bin ich mit der bisherigen Einsatzzeit zufrieden oder nicht? Dann müssen wir die Situation des Einzelnen, den gesamten Kader und unsere Ziele bewerten und eine Entscheidung treffen. Grundsätzlich wird aber nicht mehr viel passieren."

Bis zum 1. Februar ist das Transferfenster noch geöffnet, bis dahin kann noch etwas passieren. Fakt ist, dass sich Hee-chan Hwang seinen Start in Leipzig bestimmt besser vorgestellt hat, vor allem da er nach einer Bärensaison in Österreich mit 13 Scorerpunkten in 27 Spielen sehr motiviert in den Osten Deutschlands gewechselt war.

