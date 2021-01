Hertha-Interesse an Rangnick: Schlägt Chelsea vorher zu?

Martin Hoffmann Berliner Str.31 via www.imago-imag

Ralf Rangnick ist in Berlin eine heiß diskutierte Personalie

Direkt angesprochen auf die wohl heißesten Trainer-Kandidaten für die weitere Bundesliga-Rückrunde wollte sich Hertha-Boss Carsten Schmidt im Gespräch an seiner alten Wirkungsstätte nicht allzu sehr in die Karten schauen lassen.

Angesprochen auf einen möglichen Nachfolger für den am Sonntag entlassenen Cheftrainer Bruno Labbadia bei Hertha BSC vermied Schmidt im "Sky"-Interview allzu dezidierte Äußerungen.

Im Interview mit dem TV-Sender, für den er selbst bis 2019 als Vorsitzender der Geschäftsführung tätig war, wollte Schmidt am Tag nach der 1:4-Schmach der Berliner gegen Werder Bremen nicht wirklich Stellung zu gehandelten Namen nehmen. Weder, was den Cheftrainer, noch was den Sport-Geschäftsführerposten anbelangt.

Im Hinblick auf Klubikone Pál Dárdai, der wohl bis zum Sommer interimsmäßig übernehmen könnte, meinte Schmidt lediglich: "Dárdai ist möglich, viele andere sind möglich. Wir haben einen klaren Plan. Ein Name (Dárdai, Anm. d. Red.) wird jetzt scheinbar sehr auf Sieg geritten."

Dárdai, bis zuletzt als Jugendtrainer bei der Hertha tätig, soll laut "kicker" ab Dienstag wieder bei den Profis übernehmen und von Andreas Neuendorf als Co-Trainer unterstützt werden.

Als große, auf Langfristigkeit ausgerichtete Lösung könnte Ralf Rangnick in der Hauptstadt übernehmen. Der 62-Jährige ist derzeit vereinslos und stellte in der Vergangenenheit bereits mehrfach unter Beweis, dass er nicht nur in der sportlichen Verantwortung an der Seitenlinie, sondern auch als Kaderplaner und Sportdirektor erfolgreiche Arbeit leisten kann.

FC Chelsea wohl ebenfalls an Rangnick dran

Auch zu Rangnick wollte sich Herthas Vorsitzender der Geschäftsführung, der erst seit knapp zwei Monaten im Amt ist, nicht explizit äußern. "Wir machen hier keine heitere Namensraterei", kommentierte Schmidt, der vor allem auch im mehr Vertrauen und Verschwiegenheit innerhalb der der Hertha-Gremien bemüht ist.

In einem möglichen Werben um Ralf Rangnick, der in der Bundesliga seit über 20 Jahren bereits für sechs verschiedene Klubs tätig war, müssten sich die Berliner aber wohl großer Konkurrenz aus dem englischen Ausland erwehren.

Aus der Premier League soll der kriselnde FC Chelsea ebenfalls an Rangnick interessiert sein. Die Blues haben in der Meisterschaft fünf der letzten acht Spiele verloren und rangieren nur noch auf Platz neun. Teammanager Frank Lampard ist zuletzt arg unter Beschuss geraten und könnte in Kürze vor dem Rausschmiss stehen.