Schalke schnappt sich wohl Türkei-Juwel - BVB geht leer aus

Seskimphoto via www.imago-images.de

BVB geht leer aus: Ömer Beyaz schließt sich wohl langfristig dem FC Schalke 04 an

Aus Sicht des FC Schalke 04 gibt es nicht mehr viele Momente, in denen sich Königsblau über dem Erzrivalen Borussia Dortmund ansiedelt. Zumindest auf dem Transfermarkt ist den Schalkern ein kleiner Coup gelungen: Ömer Beyaz soll sich für eine Zukunft beim strauchelnden Malocherklub entschieden haben.

Im Netz haben diejenigen, die es mit Fenerbahce halten, schon ein offensives Traumduo gezeichnet. Den Vorstellungen der Anhänger nach hätte Ömer Beyaz neben dem endlich als fix bestätigten Neuzugang Mesut Özil das neue Zugpferd des Istanbuler Klubs werden sollen. Daraus wird aber nichts.

Wie türkische Medien, darunter das Portal "Haber365", unisono berichten, hat sich Beyaz gegen eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags an der Schwarzmeerküste entschieden und wird ab der kommenden Saison für den FC Schalke 04 auflaufen. Demnach wird das türkische Supertalent einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen.

Aber nicht ohne Zugeständnis: In der wohl kürzlich fixierten Zusammenarbeit soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro eingeflochten werden. Beyaz habe sich unter anderem für einen Wechsel nach Gelsenkirchen entschieden, weil er dort mit Ozan Kabak, Suat Serdar, Can Bozdogan oder Levent Mercan auf türkischstämmige Spieler trifft.

FC Schalke 04: BVB im Beyaz-Poker ausgestochen?

Schalke macht also offenbar ein echtes Schnäppchen. Beyaz gilt in der Türkei als eines der größten Talente und kommt mit 17 Jahren schon regelmäßig in der türkischen U21 zum Einsatz.

Sein Profidebüt gab der offensive Mittelfeldspieler im Juni vergangenen Jahres. Seither kommt Beyaz auf acht Pflichtspiele für die Kanarienvögel.

In den vergangenen Wochen war vor allem in der Türkei heiß diskutiert worden. Der VfL Wolfsburg sowie Schalkes Erzrivale Borussia Dortmund wurden dort ebenfalls als potenzielle Abnehmer gehandelt. Bei den Knappen dürfte Beyaz zunächst in der U19-Mannschaft eingeplant sein.