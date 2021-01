Ex-Salzburger Oberlin geht zu den Bayern

Daniela Porcelli/SPP via www.imago-images.de

Dimitri Oberlin verstärkt den FC Bayern II

Der FC Bayern München verstärkt sein Zweierteam in der 3. Liga mit dem ehemaligen Schweizer Wunderkind Dimitri Oberlin.

Das kommt überraschend: Am Dienstag hat der FC Bayern die ablösefreie Verpflichtung des einmaligen Schweizer A-Nationalspielers Dimitri Oberlin verkündet - allerdings nicht für die Profimannschaft, sondern für die Zweitvertretung. Der 23 Jahre alte Mittelstürmer unterschreibt an der Säbener Straße einen bis zum Saisonende gültigen Vertrag, sein Kontrakt beim FC Basel war zum Jahresende aufgelöst worden.

Vor wenigen Jahren galt Oberlin noch als Wunderkind, in der Spielzeit 2017/2018 lief er acht Mal für Basel in der Champions League auf und erzielte dabei vier Treffer. Im Sommer 2015 war er vom FC Zürich nach Salzburg gewechselt, konnte sich dort allerdings nicht durchsetzen. 15 Spiele (sieben Tore) bestritt er für den FC Liefering, für Red Bull Salzburg traf er in 20 Einsätzen vier Mal. Erfolgreicher verlief sein halbes Leihjahr in Altach, wo er in 21 Partien neun Mal traf.

In den Folgejahren ging es für den Eidgenossen mit kamerunischen Wurzeln jedoch steil bergab. Leihen nach Italien und Belgien floppten, zuletzt war er vereinslos.

Oberlin will beim Zweitteam des FC Bayern München neu angreifen

Nun soll beim FC Bayern der Neustart gelingen. "Dimitri hat in der Vergangenheit bereits auf höchstem Niveau sein Können unter Beweis gestellt. Wir freuen uns sehr, dass er sich unserer jungen Mannschaft angeschlossen hat und sind davon überzeugt, dass er uns schnell weiterhelfen kann", kommentierte Campus-Leiter Jochen Sauer den Wechsel.

Oberlin brennt auf die neue Herausforderung: "Ich freue mich unglaublich, in den nächsten Monaten im Trikot dieses fantastischen Klubs auflaufen zu können. Ich habe große Lust auf die Aufgabe mit der zweiten Mannschaft in der 3. Liga und werde alles geben, um den Verantwortlichen schon bald das Vertrauen zurückzugeben", sagte der schnelle Angreifer, der im März 2018 gegen Griechenland (1:0) sein Länderspieldebüt für die "Nati" gefeiert hatte.

Die Zweitvertretung des FC Bayern liegt in der Tabelle derzeit auf dem elften Platz. Nach sportlich schwierigen Wochen zeigte die Leistungskurve zuletzt nach oben: Aus den vergangenen drei Partien holte das Team von Trainer Holger Seitz sieben Punkte bei einem Torverhältnis von 6:0.

red