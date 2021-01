Transfer-Hammer? FC Bayern erkundigt sich nach Ramos

JuanJo Martn via www.imago-images.de

Hat der FC Bayern Interesse an Sergio Ramos von Real Madrid?

Der Vertrag von Sergio Ramos bei Real Madrid läuft am Ende der Saison aus. Auf eine Verlängerung konnten sich beiden Parteien noch nicht einigen. Das könnte den FC Bayern auf den Plan rufen.

Wie "El Chiringuito TV" berichtet, haben sich die Bayern-Bosse unlängst bereits bei Ramos' Landsmännern Javi Martínez und Marc Roca nach dem Abwehrstar der Königlichen erkundigt.

Die "Marca" hatte zuletzt berichtet, dass Ramos ein Verlängerungsangebot der Madrilenen abgelehnt hat. Real-Boss Florentino Pérez soll dem spanischen Nationalspieler demnach rund zwölf Millionen Euro für ein weiteres Jahr angeboten haben. Doch der Innenverteidiger forderte einen Zusammenarbeit für mindestens zwei Jahre.

❗️Exclusinda | #Inda: "El BAYERN ha preguntado a Javi MARTÍNEZ y a Marc ROCA cómo es Sergio RAMOS". #ChiringuitoInda pic.twitter.com/rethCt7A2j — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 26. Januar 2021

Ramos spielt seit 16 Jahren für Real Madrid. In 668 Spielen für die Blancos erzielte der Routinier beeindruckende 100 Treffer und bereitete 40 weitere Tore vor. Mit seinem Klub gewann er vier Mal die Champions League und wurde fünf Mal spanischer Meister. Zudem wurde der 34-Jährige 2010 mit Spanien Weltmeister sowie 2008 und 2012 Europameister.

Zuletzt wurde Ramos auch bei Paris Saint-Germain, das ihn mit einem Dreijahresvertrag und einem jährlichen Gehalt von 15 Millionen Euro locken soll, und Manchester City gehandelt.

FC Bayern sucht Verstärkung in der Innenverteidigung

Dem FC Bayern steht im Sommer ein Umbruch in der Defensive bevor. David Alaba, Jérôme Boateng und Javi Martínez werden die Münchner wohl allesamt verlassen.

Zahlreiche Abwehrspieler wurden schon mit einem Wechsel an die Säbener Straße in Verbindung gebracht, so zum Beispiel Dayot Upamecano von RB Leipzig, Pau Torres vom FC Villarreal, Reals Éder Militao oder Omar Richards vom englischen Zweiligisten FC Reading. Kandidaten, die deutlich jünger als Ramos sind und wohl auch nicht auf ein derart fürstliches Gehalt bestehen.