Zorc mit klarer Forderung - Verkäufe nicht ausgeschlossen

Sportdirektor Michael Zorc nimmt die BVB-Profis in die Pflicht

Sportdirektor Michael Zorc vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund fordert von seinen Spielern wegen der vielen Gegentore nach Standards mehr Konzentration.

"Das ist die dringende Aufforderung von unserer Seite, in diesen Situationen noch schärfer zu sein", sagte der 58-Jährige. "Wir haben so viele gute Phasen gehabt, wir spielen dann auch hervorragenden Fußball. Aber wenn dann Flanke, Kopfball, Tor kommt, dann wirst du immer um den Lohn deiner Arbeit gebracht."

Der BVB hatte zuletzt bei Borussia Mönchengladbach (2:4) gleich drei Tore nach Standards kassiert. "Es ist zu einfach", sagte Zorc vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15:30 Uhr). Auch Edin Terzic verlangt mehr Aufmerksamkeit. "Die Fehler bei den Standards müssen wir korrigieren", sagte der Trainer. Es gelte allerdings auch, darauf zu schauen, "wie die Standards entstanden sind".

Nach nur einem Punkt aus drei Spielen ist der BVB auf Platz sieben abgerutscht. "Auch wir können die Tabelle lesen. Der Zustand ist unbefriedigend", sagte Zorc. An seiner Zielsetzung werde der Klub nichts ändern. "Das ist weiterhin die Champions-League-Qualifikation. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir das in dieser Konstellation schaffen werden. Der Rückstand ist nicht so groß, dass es unmöglich erscheint."

Gegen Augsburg will Terzic "besser in Ballbesitz bleiben. Wir müssen sie immer wieder stressen", verlangte der Coach: "Wir müssen permanent wach bleiben, wenn wir den Ball verlieren. Wenn sie Fehler machen, müssen wir eiskalt da sein." Außenverteidiger Thomas Meunier steht wegen Knieproblemen nicht zur Verfügung.

Transfers sind in Dortmund derzeit nicht geplant. "Es gibt immer Felder, wo man sich verbessern kann", sagte Zorc: "Es ist kein Wunschkonzert, Weihnachten ist vorbei. Es ist schwierig nachzujustieren." In Sachen Abgänge liege "nicht etwas auf dem Tisch, worüber wir uns Gedanken machen müssten. Ich möchte nie etwas ausschließen."

Die wichtigsten Aussagen der Pressekonferenz gibt es bei uns zum Nachlesen:

+++ Zorc über Anfragen für BVB-Spieler +++

Es liegt bis heute Mittag nicht etwas auf dem Tisch, worüber wir uns ernsthaft Gedanken machen müssten. Aber es geht noch bis Montag. Ich möchte nie etwas ausschließen.

+++ Zorc über Hummels' Zukunft im DFB-Team +++

Sebastian Kehl und ich hatten ein Gespräch mit dem Trainer der Olympia-Mannschaft, Stefan Kuntz. Er hat da seine Ideen und Vorstellung unterbreitet. Klar möchte da jeder Trainer eine vernünftige Struktur haben. Auch das ist aber jetzt viel zu früh, da etwas Definitives sagen zu können. Vielleicht springt er noch auf den Zug in Richtung EM-Turnier auf. Das müssen wir einfach abwarten.

+++ Zorc über mögliche Transfers +++

Es gibt grundsätzlich immer Felder, wo man sich noch verbessern kann. Wir sind aber im Moment nicht in einem idealtypischen Zustand und es ist auch kein Wunschkonzert. Insofern ist es für uns im Moment sehr schwierig, da nachzujustieren. Wir hoffen, dass die verletzten Spieler und bald wieder zu Verfügung stehen und wir das mit dem Kader dann am Ende auch schaffen werden.

+++ Terzic über die Torwart-Position +++

Ich werde nichts über die Aufstellung in zwei Tagen sagen.

+++ Zorc über die Zielsetzung Platz vier

Es ist eindeutig zu früh, diese Diskussion zu starten. Wir werden an unserer Zielsetzung nichts ändern und sind weiter fest davon überzeugt, dass wir das schaffen werden in dieser Konstellation. Ich halte nichts davon, jetzt irgendwelche Rechnungen aufzustellen was passiert, wenn wir das Ziel nicht erreichen.

+++ Terzic über seine persönliche Entwicklung +++

Ich bin ja ein Mensch und der Mensch ist ein Produkt des Lernens. Ich versuche, aus jedem Spiel zu lernen und Dinge schnellstmöglich umzusetzen. Das geht nur mit harter Arbeit. Wir versuchen, dass jeden Tag auf dem Trainingsplatz umzusetzen.

+++ Zorc über die Platz sieben in der Tabelle +++

Auch wir können die Tabelle lesen. Der Zustand im Moment ist unbefriedigend bei uns. Wir werden alles dafür tun, dass am Ende das Ziel Champions-League-Qualifikation steht. Das ist unsere Aufgabe. Der Rückstand ist noch nicht so groß.

+++ Zorc über die Mentalität in der Mannschaft +++

In der Tat, wir haben in der Saison zu viele Gegentore durch Standardsituationen bekommen. Für mich hat das in erster Linie etwas mit der Konzentration zu tun. Es gibt von uns die dringende Aufforderung, in diesen Situationen noch schärfer und konsequenter zu sein und das eigene Tor zu verteidigen. Da müssen wir einfach besser und konsequenter werden.

+++ Terzic über mögliche Änderungen in der Aufstellung +++

In der Herangehensweise haben wir auch schon in den letzten Wochen immer mal was geändert, auch wenn man das beim Blick auf die Einstellung nicht immer sofort sieht. Natürlich lassen wir uns alle Optionen offen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, das Spiel zu gewinnen.

+++ Terzic über die Führungsspieler +++

Wir haben einen guten Mix aus erfahrenen und jungen Spielern. Wir machen als Mannschaft Dinge gut und auch Dinge schlecht. Wir sind da mit allen Spielern in der Verantwortung. Jeder hat da seine Anteile, ich möchte da jetzt keinen Einzelnen nennen.

+++ Terzic über seine Zukunft beim BVB +++

Die Spekulationen nerven mich überhaupt nicht, weil es überhaupt nicht mein Thema ist. Mein Thema ist, der Mannschaft mit meinem Trainerteam bestmöglich zu helfen und das kommende Spiel gegen Augsburg zu gewinnen.

+++ Terzic über die Erkenntnisse der Spieler nach den letzten Spielen +++

Es war offensichtlich in den letzten Spielen. Es waren gegen Gladbach zuletzt sehr viele gute Szenen dabei, wie wir uns zurückgekämpft haben, nachdem wir einen sehr schwierigen Start hatten. Wir geben da die Führung durch einen Freistoß wieder ab. Wir müssen die Fehler bei den Standards korrigieren und daran müssen wir arbeiten. Die Jungs zeigen da die Einsicht und wollen es besser machen. Es gibt nicht viele Sachen, die wir besser machen müssen, aber wir müssen sie schleunigst besser machen.

+++ Terzic über den FC Augsburg +++

Augsburg ist im Hinspiel sehr diszipliniert gewesen. Auch in den letzten Wochen haben sie das gezeigt. Im Hinspiel hatten wir auch wieder Probleme mit Standardsituationen und haben uns so die Gegentore gefangen. Wir müssen versuchen, die Stärken von Augsburg und den Plan, kompakt zu stehen und schnelle Konter zu fahren, zu verhindern. Wir müssen besser in Ballbesitz bleiben und die Bälle nicht so leicht weggeben und sie immer wieder stressen. Wenn wir den Ball verlieren, müssen wir permanent wach bleiben und sofort wieder da sein. Wenn der Gegner den Fehler macht, müssen wir eiskalt da sein.

+++ Terzic über das Personal +++

Von den Verletzten kommt niemand zurück. Wir hoffen, dass Zagadou und Hazard in der nächsten Woche wieder dabei sind. Aber sie werden für dieses Wochenende noch ausfallen. Die Langzeitverletzten Witsel und Schmelzer stehen auch nicht zur Verfügung. Ich hoffe, dass Thomas Meunier nächste Woche auch wieder dabei ist.

+++ Terzic über Probleme gegen vermeintlich kleinere Gegner +++

Das ist nicht leicht zu beantworten. Was auffällig ist, dass wir sehr oft Rückschläge bekommen haben und oft in Rückstand geraten sind. Wir werden versuchen, weiter strukturiert zu arbeiten und positiv zu bleiben.

+++ Zorc und Terzic betreten die Bühne +++

Die beiden Protagonisten sind da. Das Pressegespräch kann beginnen.

+++ Ausgeglichene Bilanz zwischen BVB und FCA +++

Die jüngste Bilanz gegen den FC Augsburg lässt einen spannenden Spielverlauf vermuten. Der vermeintliche Außenseiter holte immerhin zwei Siege und ein Unentschieden in den letzten sechs Vergleichen mit dem BVB.

+++ Angespannte Personallage beim BVB +++

Gleich fünf Dortmunder Ausfälle stehen im Vorfeld bereits fest. Neben den Langzeitverletzten Axel Witsel (Achillessehnenriss) und Marcel Schmelzer (Reha nach Knie-Operation) werden auch Thorgan Hazard (Muskelfaserriss), Dan-Axel Zagadou (Muskelfaserriss) und Thomas Meunier (Knieverletzung) am Samstag fehlen.

+++ BVB unter Zugzwang +++

Der BVB darf sich gegen den FC Augsburg keinen weiteren Ausrutscher mehr erlauben. Die Meisterschaft ist bei 13 Punkten Rückstand auf den FC Bayern sowieso längst abgeschrieben. Aber auch die Champions-League-Qualifikation ist angesichts von drei Zählern Rückstand auf Platz vier in Gefahr geraten.