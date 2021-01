Ex-Bayern-Juwel: So haben Kimmich und Boateng mir geholfen

Matteo Cogliati via www.imago-images.de

Niklas Dorsch stammt aus dem Nachwuchsbereich des FC Bayern

Über Umwege hat Niklas Dorsch den Durchbruch im Profibereich geschafft. Der einst beim FC Bayern ausgebildete Mittelfeldspieler empfahl sich in der 2. Bundesliga beim 1. FC Heidenheim für höhere Aufgaben und kickt jetzt beim belgischen Europa-League-Teilnehmer KAA Gent. Nun hat der 23-Jährige über seine Entwicklung und prominente Ratgeber gesprochen.

Im Interview mit der "Sport Bild" blickte Dorsch auf seine bewegten ersten Monate in Gent zurück. Während sich der deutsche U21-Nationalspieler prächtig entwickelte, herrschte im Verein heilloses Chaos. Drei (!) Trainerwechsel sprechen eine deutliche Sprache.

"Ich bin mit großen Erwartungen hierhergekommen, wollte mit Gent um den Meistertitel spielen und auch international etwas erreichen. Dann wird nach zwei Saisonspielen der Trainer, der ein wichtiger Faktor für meinen Wechsel war, gefeuert. Natürlich hat man da als Spieler schon das ein oder andere Fragezeichen", gestand Dorsch.

Wertvolle Ratschläge von Stars des FC Bayern

Geholfen haben ihm in diesen schwierigen Momenten auch zwei ehemalige Bayern-Kollegen. Auch wenn er für die Münchner Profis nur ein einziges Mal auflaufen durfte, hat Dorsch an der Säbener Straße doch viele Kontakte geknüpft und bis heute aufrecht erhalten.

"Mit Jérôme Boateng hatte ich rund um meinen Wechsel im Sommer nach Gent öfter Kontakt. Er sagte: 'Das ist ein Schritt, den du gehen musst, eine wichtige Erfahrung'", offenbarte der Youngster: "Und zu Joshua Kimmich hatte ich ja schon zu Bayern-Zeiten einen engen Kontakt. Auf Ratschläge, die er mir damals gab, konnte ich zuletzt in den turbulenten Monaten zurückgreifen."

Speziell Kimmichs Worte haben Eindruck hinterlassen. "Josh hat mir immer gesagt: 'Dorschi, lass dich nicht unterkriegen, setz dich durch und lass dich durch nichts und niemanden beirren'. In schwierigen Situationen hilft es, an diese Gespräche zu denken", betonte Dorsch, der den DFB-Star auch als Vorbild betrachtet: "Für Josh war es ja auch nicht immer leicht und er hat sich bei einem der weltbesten Klubs durchgebissen. Wie er sich entwickelt hat, als relativ junger Spieler in dieser Mannschaft voller Superstars vorangeht, ist für mich absolut vorbildlich."

In Gent hat Dorsch bis 2024 unterschrieben.