Ärger für ehemaligen-Rapid-Stürmer Joelinton

Für Joelinton gibt es momentan viel zum Nachdenken

Der ehemalige SK Rapid Wien-Stürmer Joelinton droht bei seinem Klub Newcastle United Ärger. Der 24-jährige Brasilianer postete vor wenigen Tagen ein Selfie von seinem Besuch bei einem Haarstylisten und zog so aufgrund des Verstoßes gegen die Covid-19-Vorgaben den Zorn seines Arbeitgebers auf sich.

Joelinton und Newcastle United scheinen einfach nicht so wirklich warm miteinander zu werden. Enttäusch der ehemalige SK Rapid Wien-Spieler nach seinem 40 Millionen Pfund-Wechsel im Sommer 2019 von der TSG Hoffenheim 1899 mit lediglich drei Toren in 54 Premier League-Spielen, sorgt er jetzt auch außerhalb des Spielfeldes für negative Schlagzeilen.

So postete der brasilianische Offensivmann vor wenigen Tagen ein Selfie von seinem Besuch bei einem Haarstylisten und verstieß somit gegen die Covid-19-Vorgaben. Auch wenn er das Bild schnell wieder löschte, kursiert es weiter in den englischen Medien, worüber sein Arbeitgeber Newcastle United gar nicht glücklich ist.

So sagt ein Vereinssprecher des englischen Premier League-Klubs: "Wir sind enttäuscht über das von Joelinton geteilte Bild." Zugleich kündigten die "Magpies" auch an, dass der Brasilianer mit einer "angemessenen Strafe" versehen wird. Wie in vielen anderen Ländern, sind auch in England die Friseursalons aktuell aufgrund der Corona-Epidemie geschlossen.

Joelinton steht seit Juli 2019 bei Newcastle United unter Vertrag, nachdem er in der Saison davor nach seiner zweijährigen Leihe in Wien bei Rapid, bei seinem Stammklub Hoffenheim zu überzeugen wusste und anschließend für rund 40 Millionen Pfund nach England transferiert wurde.

Dort wartet er immer noch auf seinen Durchbruch, lediglich sieben Scorerpunkte stehen nach 54 Premier League-Spielen zu Buche. Bei Hoffenheim brachte er es in 29 Bundesligaspielen noch auf sieben Tore und sieben Assists.

