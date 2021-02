Gibt Hertha-Talent Netz dem FC Bayern einen Korb?

nordphoto / Engler via www.imago-images.de

Luca Netz von Hertha BSC soll vom FC Bayern umworben werden

Mit gerade einmal 17 Jahren ist Luca Netz auf dem besten Weg, sich im Kader von Hertha BSC festzuspielen. Seit dem Jahreswechsel absolvierte der Außenverteidiger in jedem Ligaspiel der Berliner mindestens ein paar Minuten. Kein Wunder, dass der FC Bayern längst hellhörig geworden sein soll. Hertha BSC will dem angeblichen Werben allerdings entgegenwirken und Netz' Vertrag vorzeitig verlängern.

Klopft auf einmal der FC Bayern an, fühlen sich umworbene Spieler ob des Interesses des momentan besten Klubs Europas mindestens geschmeichelt. So geschehen wohl auch bei Luca Netz, der beim Branchenprimus aufgrund seiner Übersicht und seiner Zweikampfstärke Interesse hervorrufen soll.

Im Bemühen um den hoch ambitionierten Linksverteidiger gehen die Bayern aber wohl leer aus. Laut "kicker" verfügt Netz in der Hauptstadt über einen bis 2023 datierten Vertrag. Berichte, sein Kontrakt laufe in wenigen Monat aus, wären damit widerlegt. Und was noch viel wichtiger aus Sicht der strauchelnden Hauptstädter ist: Die Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung der Zusammenarbeit sollen sich dem Fachmagazin zufolge in einem aussichtsreichen Stadium befinden.

Netz gab im noch jungen 2021 sein Debüt bei den Hertha-Profis. Im Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt (1:3) erhielt der 17-Jährige zum zweiten Mal ein Mandat in der Berliner Startelf, wurde zur Pause aber vom Feld genommen. Die Arbeitsteilung mit Maximilian Mittelstädt sei laut Herthas Trainer Pál Dárdai aber abgesprochen gewesen.

FC Bayern mit Zweifeln an Transfer-Kandidat Omar Richards

Der FC Bayern muss also wahrscheinlich Abschied von einem Netz-Transfer nehmen. Mit Omar Richards sollen die Kaderbaumeister der Münchner eine weitere Option für die Linksverteidiger-Position im Blick haben.

Intern, so hieß es vor Kurzem, sollen jedoch Zweifel an Richards' Bundesliga-Tauglichkeit vorherrschen. Der 22-Jährige ist Stammspieler beim englischen Zweitligisten FC Reading. Sein Vertrag läuft in weniger als einem halben Jahr aus.