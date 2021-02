Bericht: Der FC Schalke 04 wird nochmal nachlegen

imago sportfotodienst

Wer wird noch beim FC Schalke 04 aufschlagen?

Mit William (ausgeliehen vom VfL Wolfsburg), Sead Kolasinac (ausgeliehen vom FC Arsenal) und Klaas-Jan Huntelaar (kam ablösefrei von Ajax Amsterdam) hat der FC Schalke 04 im Wintertransferfenster bereits kräftig nachgelegt. Das müde 1:1 gegen Werder Bremen hat allerdings gezeigt, dass der Kader noch einige Lücken aufweist. Eine davon soll am Deadline Day angeblich noch geschlossen werden.

Beim FC Schalke 04 werde am Montag noch etwas passieren, kündigte "Sky"-Reporter Dirk große Schlarmann am Montagmorgen an, ließ jedoch offen, was bei den Knappen genau passieren wird.

Zuletzt wurde immer wieder spekuliert, die Königsblauen suchten händeringend nach einem neuen Mann für die offensiven Flügel, der Neuzugang Huntelaar im Sturmzentrum mit Flanken füttern und auch selbst Torgefahr ausstrahlen soll.

Allerdings kursierten auch Gerüchte um mögliche Abgänge. Vor allem Außenverteidiger Hamza Mendyl und Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb wurden immer wieder als Abgänge gehandelt. Innenverteidiger Ozan Kabak könnte zudem auf der Zielgeraden des Transferfensters (schließt um 18:00 Uhr) abgegeben werden, um die klammen Kassen zu füllen.

Sicher ist hingegen, dass Erik Thommy nicht vom VfB Stuttgart nach Gelsenkirchen wechselt, um sein Unwesen auf den Flügeln der Knappen zu treiben.

Das bestätigte Sportvorstand Jochen Schneider im "Sport1"-Doppelpass. Thommy wird "nicht zu uns kommen", sagte Schneider, der Gespräche mit VfB-Sportdirektor Sven Mislintat bestätigte. Die "Bild"-Zeitung hatte berichtet, dass die Königsblauen eine Verpflichtung des Offensivspielers planen.

"Wir würden gerne noch einen Spieler verpflichten. Ich weiß nicht, ob es noch klappt. Es wird natürlich eng.", bestätigte Schneider am Sonntag auch, dass noch ein Spieler verpflichtet werden soll. Glaubt man "Sky", wird dieses Vorhaben wohl gelingen.