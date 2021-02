Schimmel-Kabine: Schick mit Seitenhieb gegen den LASK

GEPA pictures/ David Bitzan

Thorsten Schick und Rapid wurden in Pasching in einer alten Kabine untergebracht

Nach dem 2:1-Auswärtssieg beim LASK postet Rapids formstarker Flügelspieler Thorsten Schick ein Foto aus der Kabine der Paschinger Raiffeisen-Arena. "Zum Glück gibt es die Maskenpflicht", schreibt der 30-Jährige und zeigt auf einen großen Schimmelfleck an der Wand.

Sticheleien zwischen Linz und Wien sind im Rahmen der Duelle von Rapid gegen den LASK nichts Ungewöhnliches. Vor allem seit den unerlaubten Mannschaftstrainings der Oberösterreicher während der Corona-Zwangspause vor knapp einem Jahr geht es zwischen den beiden Klubs verbal immer wieder hin und her.

>> Die kompletten Karrierestatistiken von Thorsten Schick in der weltfussball-Datenbank

Diesmal war es Thorsten Schick, der nach dem 2:1-Auswärtssieg der Hütteldorfer im Schlager am Sonntag einen Giftpfeil abschoss. Auf Instagram postete der Assistgeber zum Führungstor ein Foto aus der Kabine, auf dem er auf einen großen Schimmelfleck an der weißen Wand zeigte. "Danke für die Top-Kabine", schrieb Schick ironisch in Richtung LASK. "Zum Glück gibt es die Maskenpflicht."

Instagram/thorsten.schick

Aufgrund des Hygienekonzepts der Bundesliga, das größere Abstände in den Innenräumen der Stadien vorschreibt, können in der kleinen Paschinger Arena nicht mehr beide Teams im neuen Kabinentrakt untergebracht werden. Die Gastmannschaft muss sich mit einer der alten Kabinen unter der Haupttribüne zufrieden geben, wo sich in der Vergangenheit der Schimmel breit gemacht hat.

red

Mehr dazu

>> "Ping-Pong-Spiel": Rapids Erfolgsformel gegen LASK