Sturm Graz gibt Angreifer Eze endgültig ab

unknown

Emeka Eze verlässt Sturm Graz Richtung Türkei

Sturm Graz gibt die Trennung von Stürmer Emeka Eze bekannt. Der nigerianische Stürmer, der im Sommer 2017 zu den "Blackies" gestoßen ist, kehrt in die Türkei zurück und schließt sich dem Zweitligisten Keçiörengücü an.

>> Die Vereinsstatistik von Emeka Eze in der weltfussball-Datenbank

Der SK Sturm Graz und Angreifer Emeka Eze gehen künftig getrennte Weg. Wie der Tabellendritte bekannt gibt, wechselt der nigerianische Stürmer in die zweite türkische Liga zu Keçiörengücü. Für die Grazer absolvierte er seit seinem Wechsel im Sommer 2017 55 Pflichtspiele und schoss dabei acht Tore. In der Saison 2019/20 war er bereits leihweise in der Türkei für Adanaspor aktiv.

"Ich bin froh, dass Emeka einen neuen Verein gefunden hat und hoffe, dass er jetzt wieder durchstarten kann. Wir bedanken uns bei ihm für seinen Einsatz und wünschen ihm nur das Beste", so Sportdirektor Andreas Schicker. In dieser Saison stand er bisher in keinem Pflichtspiel im Kader.

red