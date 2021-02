Altach schnappt sich Ex-BVB-Profi Subotić

SCR Altach

Neven Subotić schließt sich dem SCR Altach an

Jetzt ist es offiziell: Dem SCR Altach gelingt ein wahrer Transfercoup mit der Verpflichtung des ehemaligen Borussia Dortmund-Profis Neven Subotić. Der 32-jährige Defensivspieler kommt nach seiner Vertragsauflösung bei Denizlispor ablösefrei ins "Ländle".

Der SCR Altach lässt mit einem Transfercoup aufhorchen und gibt die Verpflichtung des ehemaligen Borussia Dortmund-Profis Neben Subotić bekannt. Der 32-jährige Defensivprofi kommt nach seiner Vertragsauflösung beim türkischen Erstligisten Denizlispor ablösefrei ins "Ländle" und verstärkt die Vorarlberger im Abstiegskampf. Subotić bringt die Erfahrung von 232 Bundesligaspielen mit, wurde zweimal deutscher Meister und DFB-Pokalsieger und stand mit den "Schwarz-Gelben" 2013 auch im Champions League-Finale. Er trägt künftig die Rückennummer 6 bei seinem neuen Klub.

"Seine Entscheidung für den SCR Altach ist ein starkes Zeichen"

"Mit Neven Subotić bekommen wir einen Spieler, der über viele Jahre zu den top Innenverteidigern Europas zählte. Seine Entscheidung für den SCR Altach ist ein starkes Zeichen. Wir sind überzeugt davon, dass er mit seiner Erfahrung und Qualität eine wichtige Stütze im Abstiegskampf sein wird. Dazu ist er als Typ, sowohl auf als auch neben dem Platz, eine große Bereicherung für unsere Mannschaft", so Altach-Sportdirektor Christian Möckel.

Nach seinem Abgang bei Borussia Dortmund war Neben Subotić in Frankreich für AS Saint-Étienne im Einsatz und spielte anschließend wieder in Deutschland beim 1. FC Köln und Union Berlin, ehe er sich im vergangenen Sommer dem türkischen Erstligisten Denizlispor anschloss. Dort löste er seinen Vertrag aufgrund ausstehender Gehaltsauszahlungen aber bereits nach einem halben Jahr wieder auf.

Der erfahrene Defensivspieler freut sich auf seine kommende Aufgabe: "Für mich hat Altach vor allem auf menschlicher Ebene auf Anhieb gepasst. Ich habe gute Gespräche mit Christian Möckel und Alex Pastoor geführt, die mich davon überzeugt haben, dass ich hierherkommen möchte. Meine Aufgabe ist es Verantwortung zu übernehmen, zu organisieren und meinen Beitrag dazu zu leisten, dass sich insbesondere auch die jungen Spieler weiterentwickeln können."

Über die genaue Vertragslaufzeit machte der SCR Altach bisher keine Angaben.

