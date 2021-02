Austria Wien angelt sich Stürmer Marco Djuricin

FK Austria

Austria-Trainer Peter Stöger mit Neuzugang Marco Djuricin

Der Wiener Marco Djuricin verstärkt ab sofort die Offensive der Austria. Der Stürmer kommt ablösefrei an den Verteilerkreis.

Marco Djuricin kehrt nach Österreich zurück. Der Wiener stürmt ab sofort in seiner Geburtsstadt für den FK Austria. Die "Veilchen" gaben die ablösefreie Verpflichtung des 28-Jährigen am frühen Dienstagnachmittag bekannt, für wie lange er unterschrieben hat hingegen nicht.

"Nach den Abgängen von Alon Turgeman und Bright Edomwonyi wollten wir reagieren, jetzt haben alle Rahmenbedingungen gepasst. Mit Marco haben wir eine sehr gute Lösung gefunden, um die Mannschaft qualitativ auf der Angreiferposition zu verstärken", freut sich Austria-Trainer Peter Stöger über den Neuzugang.

Djuricin war zuletzt beim Karlsruher SC in der 2. deutschen Bundesliga engagiert, löste dort seine Vertrag allerdings per Ende Jänner auf. "Ich freue mich sehr auf die Herausforderung bei der Austria. Für mich ist es zwar die erste Station als Profi in Wien, aber zugleich ist es auch eine Rückkehr, da ich ja schon in der U14 unter anderem mit David Alaba hier gespielt habe", sagte er.

In Österreich hatte Djuricin für Sturm Graz und Red Bull Salzburg gespielt, beim KSC kam er im vergangenen Herbst auf lediglich sieben Einsätze in Pflichtspielen. Tor gelang ihm in dieser Saison noch keines.

red