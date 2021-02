Wechsel zu Chelsea? Flick reagiert auf Süle-Gerüchte

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Niklas Süle (r.) soll beim FC Chelsea hoch im Kurs stehen

Der FC Chelsea hat im vergangenen Sommer groß auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Spätestens seit der Ankunft von Thomas Tuchel ist klar, dass die Blues den Kader 2021 erneut umbauen bzw. verstärken werden. Kandidaten dafür hat der Ex-BVB-Trainer ausgerechnet beim FC Bayern ausfindig gemacht.

Mit Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger spielen bereits drei deutsche Nationalspieler beim FC Chelsea. Gut möglich, dass im Sommer 2021 ein viertes DFB-Ass hinzukommt. Denn wie die "Sport Bild" berichtet, ist Innenverteidiger Niklas Süle in das Visier der Londoner geraten.

Problematisch für den FC Bayern: Süle würde einen Wechsel in die Premier League angeblich begrüßen. Ein Wechsel nach England ist ein lange gehegter Wunsch des 25-Jährigen, dessen Vertrag an der Säbener Straße nur noch bis 2022 läuft. Ob es zu einer Verlängerung kommt, soll in diesen Tagen von beiden Seiten angezweifelt werden. Während der Klub Einstellung und Fitnesszustand von Süle bemängelt, wünscht sich der Spieler einen festen Platz in der Startelf. Diesen hat er unter Hansi Flick jedoch nicht.

Wie viel Ablöse der FC Chelsea für Süle auf den Tisch legen müsste, ist nicht klar. "Sport Bild" spekuliert, dass der FC Bayern bei rund 30 Millionen wohl grünes Licht für einen Transfer geben würde.

Flick bezieht Stellung zu Süle-Gerüchten

Angesprochen auf die Spekulationen um Niklas Süle und den FC Chelsea bezog Hansi Flick schließlich am Mittwochmittag auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen Hertha BSC (Freitag, 20:30 Uhr) Stellung. "Es spricht für einen Spieler von uns, wenn sich andere Klubs interessieren", so der Cheftrainer.

Flick sei mit der Entwicklung seines Innenverteidigers "sehr zufrieden", Süle "ist immer eine Option, ob als Innen- oder Außenverteidiger". Dennoch bekamen in der Zentrale zuletzt eher David Alaba und Jérôme Boateng den Vorzug.

"Man darf nicht vergessen, dass er lange verletzt war. Er hat noch einen Vertrag im kommenden Jahr, danach wird man sehen, wie es weiter geht und was er plant. Aber er ist ein Spieler vom FC Bayern und ich bin zufrieden mit ihm", bekräftigte Flick.

Begräbt Alaba seinen Spanien-Traum?

Niklas Süle ist aber nicht der einzige Münchner, der für die Neubesetzung der Londoner Innenverteidigung infrage kommt. So sollen Thomas Tuchel und Co. durchaus auch Interesse an David Alaba zeigen. Der Österreicher würde zwar gerne nach Spanien wechseln, schloss ein Engagement auf der Insel aber auch nie aus.

"Sport Bild" behauptet gar, dass Alaba seinen Traum Spanien für ein besser dotiertes Angebot aus England ad acta legen würde.

Zu echten Kontrahenten könnten der FC Bayern und der FC Chelsea indes werden, wenn es um einen Transfer von Dayot Upamecano geht. Der Abwehrspieler von RB Leipzig kann im Sommer für 42,5 Millionen wechseln und wird dies aller Voraussicht nach auch tun. Wohin seine Reise führt, ist noch nicht klar.

Zwar hat es mit dem FC Bayern bereits ein Treffen gegeben, das sogar von den Münchner bestätigt wurde, aber chancenlos sieht sich Chelsea im Kampf um den 22-Jährigen nicht. Auch die Londoner haben "Sport Bild" zufolge bereits mit dem Management Upamecanos gesprochen.