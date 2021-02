Für Lampard-Aus verantwortlich? Rüdiger wehrt sich

ASHLEY WESTERN via www.imago-images.de

Chelsea-Verteidiger Antonio Rüdiger (l.) hatte unter Frank Lampard (r.) einen schweren Stand

Antonio Rüdiger spielte beim FC Chelsea unter dem mittlerweile abgesägten Teammanager Frank Lampard lange Zeit überhaupt keine Rolle. Unter dessen Nachfolger Thomas Tuchel stand er prompt zweimal in der Startelf. Mit der Entlassung von Lampard habe er trotzdem überhaupt nichts zu tun, so der deutsche Nationalspieler nun.

Rüdiger reagierte gegenüber "The Athletic" auf entsprechende Spekulationen aus England, er habe sich bei den Bossen des FC Chelsea für ein Aus seines Teammanagers ausgesprochen. "Über mich gab es in der letzten Woche so viele unsinnige Gerüchte. Ich habe nie mit der Chefetage über die Situation des Trainers oder über andere Themen gesprochen", stellte der Abwehrspieler klar.

Vielmehr habe Frank Lampard in seinen letzten Wochen bei den Blues wieder auf seine Dienste gebaut, führte der 27-Jährige an. Er habe nach Weihnachten das Vertrauen von Lampard bekommen, "in einer sehr schwierigen Situation".

Dafür sei Rüdiger dankbar. "Ich habe meinen Beratern daher gesagt, sie sollen nicht weiter nach einem möglichen Winter-Wechsel Ausschau halten." Rüdiger galt in den Wochen zuvor als sicherer Abschiedskandidat beim kriselnden Londoner Spitzenklub.

Rüdiger sicher: "Lampard bald schon bei einem anderen Klub"

"Leider haben wir als Team es nicht mehr geschafft, das Ruder für den Trainer herumzureißen. Wir haben immer nur das Beste für ihn und den Klub gewollt", bekannte er.

Lampard habe beim FC Chelsea einen guten Job gemacht. Immerhin hatte es der einstige Weltklasse-Mittelfeldspieler in seiner Debütsaison mit den Blues auf Platz vier geschafft und damit die Qualifikation für die Champions League gesichert.

Außerdem "hat er so vielen jungen Spielern eine Chance im ersten Team gegeben", führte Rüdiger aus. Jene Spieler "machen noch immer sehr gute Arbeit. Ich bin sicher, dass wir Frank Lampard bald schon bei einem anderen Klub sehen werden."

Unter Thomas Tuchel durfte Antonio Rüdiger in den zurückliegenden zwei Pflichtspielen über 90 Minuten in der Innenverteidigung auflaufen. Es waren seine Einsätze fünf und sechs in der Premier League in dieser Saison.