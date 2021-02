Flecker: "Hier kann ich wieder durchstarten"

BEAUTIFUL SPORTS/Julien Christ via www.imago-image

Florian Flecker will in Hartberg wieder zu alter Form zurückfinden

Mit Florian Flecker kehrt ein guter Bekannter zum TSV Hartberg zurück, der bei seinem letzten Aufenthalt in der Oststeiermark einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Im Gespräch mit der "Krone" äußert sich der Ex-Deutschland-Legionär zu den Beweggründen für seinen Wechsel.

35 Pflichtspiele absolvierte Florian Flecker bei seinem ersten Aufenthalt beim TSV Hartberg und konnte damals mit sieben Toren und sieben Assists durchaus überzeugen. Nach seiner Rückkehr in die Oststeiermark, hofft man, dass auch die zweite Zusammenarbeit ähnlich erfolgreich verläuft. Bei Union Berlin überhaupt nicht angekommen und auch zuletzt bei den Würzburger Kickers außen vor, freut sich der 25-jährige Mittelfeldspieler wieder nach Österreich zurückgekehrt zu sein.

Im Gespräch mit der "Krone" hört man seine Erleichterung regelrecht raus: "Die halbe Mannschaft kenne ich ja noch von früher. Gerade dieser Wohlfühlfaktor war für mich entscheidend, wieder nach Hartberg zu wechseln. Bei Hartberg habe ich von Anfang an ein gutes Bauchgefühl gehabt. Das Herz sagte ja!"

"Hier kann ich wieder durchstarten"

Bereits von Juli 2018 bis Juni 2019 beackerte Florian Flecker das Spielfeld bei den Hartbergern, seine damalige Ausbeute mit sieben Toren und sieben Vorlagen beachtlich. Der Wechsel nach Deutschland für einen da noch 23-Jährigen ein logischer Schritt, auch wenn es bei seinem neuen Klub Union Berlin nicht funktionieren wollte und er nach einem Jahr ohne Pflichtspieleinsatz für die "Eisernen", die Flucht in zweite deutsche Bundesliga zu den Würzburger Kickers antrat.

WELCOME BACK – Florian Flecker!

Der 25-Jährige Steirer wechselt von den Würzburger Kickers zurück nach Österreich und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2022 bei unserem TSV.



Alle Infos: https://t.co/VV9eKlwVSA#inundaut #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/OekIggXA0x — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) 1. Februar 2021

Seine Auslandserfahrungen möchte Florian Flecker trotzdem nicht missen und nimmt auch Positives mit: "Natürlich hätte ich gerne mehr gespielt. Aber ich bin als Profi gereift. Zusatzschichten waren in Deutschland zum Beispiel alltäglich." Auch bei den Würzburger Kickers standen am Ende nur elf Pflichtspieleinsätze zu Buche, in Hartberg will er wieder zu alter Stärke zurückfinden.

Dass mit Markus Schopp seiner ehemaliger Coach, unter dem er seine bisher erfolgreichste sportliche Zeit hatte, noch immer in Hartberg an der Seitenlinie steht, freut den ehemaligen Deutschland-Legionär: "Trainer Schopp weiß genau, was ich kann. Das war mir wichtig. Zudem ist mit Co-Trainer Kurt Russ jener Coach hier, der mich zum Profi gemacht hat. Das ganze Drumherum passt einfach perfekt. Hier kann ich wieder durchstarten."

red