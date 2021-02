Sturm trauert um Rekordtormann Walter Saria

GEPA pictures/ Mario Buehner

Walter Saria ist im Alter von 65 Jahren verstorben

Traurige Nachrichten beim SK Sturm Graz. Wie der Bundesligist bekannt gibt, ist der ehemalige Stammkeeper der "Blackies", Walter Saria, im Alter von 65 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Mit 103 Spielen ohne Gegentor ist er der Rekordhalter der Sturm-Tormänner.

Beim SK Sturm Graz herrscht große Trauer. Wie die "Blackies" bekannt gaben, ist der ehemalige Stammtormann Walter Saria im Alter von 65 Jahren nur fünf Tage vor seinem 66ten Geburtstag nach schwerer Krankheit verstorben. Von 1975 bis 1986 hütete Saria den Kasten der Grazer, insgesamt absolvierte er 366 Pflichtspiele für den Bundesligisten, sagenhafte 103-mal blieb er dabei ohne Gegentor. Damit ist er Sturms Rekordhalter in dieser Statistik.

Walter Saria wechselte im Juni 1975 nach Graz und entwickelte sich nach zwei Saisonen als Reservist ab 1977 zum absoluten Stammkeeper der Grazer und war fast zehn Jahre lang die die unumstrittene Nummer eins beim steirischen Bundesliga-Klub. In den Saisonen 1979/80, 1980/81, 1981/82 und 1982/83 stand Saria in allen 36 Punktespielen im Tor der Grazer. Auch unter dem leider ebenfalls bereits verstorbenen Otto "Maximale" Barić gehörte Saria zum Stammpersonal und feierte in der Saison 1980/81 den umjubelten ersten Herbstmeistertitel und am Ende der Saison fast den Meistertitel mit den "Blackies".

Unter Gernot Fraydl erlebte er in der Saison 1983/84 einen weiteren Karrierehöhepunkt, als Sturm im damaligen UEFA-Pokal für einige Highlights sorgte in den Partien gegen Sportul Bukarest, Hellas Verona, Lok Leipzig und Nottingham Forest. Für das österreichische Nationalteam reichte es für Walter Saria bei der Konkurrenz um Keeper wie Koncilia, Feurer, Fuchsbichler und Lindenberger zu keinem Einsatz. Saria verblieb bis zu seinem Karriereende im Sommer 1987 bei Sturm Graz.

