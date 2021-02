Terzic will "Balance" bei Reinier finden

Revierfoto via www.imago-images.de

BVB: Reinier kommt bislang nur auf 136 Einsatzminuten

Trainer Edin Terzic hat dem brasilianischen Offensivtalent Reinier mehr Einsatzzeiten beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund in Aussicht gestellt.

"Er ist ein sehr talentierter Spieler, der hart an sich arbeitet. Er hat sich die Chance in nächster Zeit definitiv verdient", sagte Terzic vor dem Spiel beim SC Freiburg am Samstag (15:30 Uhr).

Terzic falle "es schwer, so etwas nicht belohnen zu können" und erklärte, man müsse "immer eine Balance finden. Und dann muss man sich fragen, ob es Sinn macht, jemanden für fünf oder zehn Minuten ins Spiel zu bringen".

Der 19-Jährige ist vom spanischen Rekordmeister Real Madrid bis Juni 2022 an den BVB ausgeliehen. In der Bundesliga kam er allerdings bisher nur 70 Minuten zum Einsatz, insgesamt stand er erst 136 Minuten für den BVB in Pflichtspielen auf den Platz.