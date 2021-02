Jungprofi-Verträge für zwei Rapid-Talente

Rapid Wien

Steffen Hofmann ist Zwickl-Fan

Großer Tag für die Rapid-Talente Marvin Zwickl und Leopold Querfeld. Die beiden bekommen bei Rapid Wien Jungprofi-Verträge bis Sommer 2023.

Außenverteidiger Zwickl (16) wird in einer Aussendung der Hütteldorfer als "klassischer Rapidler", nämlich als "Mentalitätsspieler" bezeichnet.

Querfeld (17) ist schon von klein auf bei Rapid und debütierte als 16-Jähriger bei Rapid II unter Steffen Hofmann gegen Lustenau am Nationalfeiertag 2020. Querfeld fühlt sich "in der Innenverteidigung am wohlsten".

"Die beiden werden in den nächsten Jahren weitere große Entwicklungsschritte beim SK Rapid machen", freut sich der sportliche Leiter Rapid II, Akademie und Nachwuchs, Willi Schuldes.

red