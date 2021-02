Das erwartet Gross vom begnadigten Bentaleb

Roger Petzsche

Christian Gross glaubt an den Klassenerhalt des FC Schalke 04

Obwohl der FC Schalke 04 dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga entgegenstrauchelt, gibt sich Trainer Christian Gross zuversichtlich.

"Ich habe mir die Aufgabe genauso schwierig vorgestellt, wie sie ist, und als grundsätzlich optimistisch eingestellter Mensch glaube ich an den Klassenerhalt, solange er rechnerisch möglich ist", sagte der Schweizer zum "kicker" und stellte klar: "Mein Optimismus ist ungebrochen."

Schalke liegt derzeit abgeschlagen mit nur acht Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Der Vorsprung zu einem Nichtabstiegsplatz beträgt bereits zehn Zähler.

Ob Gross auch im Falle eines Abstiegs Trainer der Königsblauen bleibt, kann der 66-Jährige noch nicht sagen: "Die Zeit als Trainer hat mich gelehrt, dass man Prognosen nicht zu früh abgeben sollte."

Er habe sich mit "großer Freude" in die Aufgabe als Schalke-Trainer "gestürzt". Den Klassenerhalt bezeichnete Gross als "riesige Herausforderung". "Wir haben nicht mehr viel Zeit", mahnte der Übungsleiter.

Das erwartet Gross von Bentaleb

In dem Interview äußerte sich Gross auch zur Begnadigung von Nabil Bentaleb. Unter dem aktuellen Cheftrainer hat der Algerier bisher noch nicht in der Bundesliga stattgefunden. Sein letztes Pflichtspiel für die Königsblauen absolvierte er am achten Spieltag, als es zu Hause gegen den VfL Wolfsburg eine 0:2-Heimniederlage setzte. Im Anschluss daran wurde vom damaligen S04-Coach Manuel Baum vom Training suspendiert.

"Nachdem klar war, dass Nabil den Verein im Winter nicht verlassen würde, habe ich mit ihm ein Gespräch geführt und erörtert, wie er seine Situation einschätzt. Ich habe mich dann entschieden, dass er wieder am Mannschaftstraining teilnehmen wird", erklärte Gross und nahm Bentaleb in die Pflicht: "Ich hoffe, dass er seine sportlichen Qualitäten einbringen kann."