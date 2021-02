NY Red Bulls nehmen 15-Jährigen in Profikader auf

Lev Radin

Bento Estrelas neuer Arbeitsplatz: Die Arena der New York Red Bulls

Der erst 15-jährige Bento Estrela steht als jüngster "Homegrown"-Spieler der Vereinsgesichte im Profikader der New York Red Bulls.

Einen Tag vor seinem 15. Geburtstag bekam Bento Estrela ein ganz besonderes Geschenk. Der Teenager erhielt von den New York Red Bulls seinen ersten Profivertrag und ist damit der jüngste "Homegrown"-Spieler in der Geschichte des Klubs, dem diese Ehre zuteil wurde.

Die "Homegrown Player"-Regelung ermöglicht es den Teams der Major League Soccer, Talente, die in der eigenen Akademie ausgebildet wurden, direkt zu verpflichten, ohne dass diese als Rookies im Draft von anderen Mannschaften geholt werden können.

"Wir in der Akademie sind extrem stolz auf Bentos Entwicklung in den vergangenen 18 Monaten und hocherfreut, dass er nun seinen ersten Profivertrag bei den New York Red Bulls unterschreibt, sagte Akademie-Direktor Sean McCaffer.

Im Profiteam der "Bullen" wird Mittelfeldspieler Estrela auch von zwei Österreichern lernen können. Trainer Gerhard Struber geht in seine erste volle Saison in der MLS, Flügelflitzer Daniel Royer ist bereits seit viereinhalb Jahren Bestandteil des Teams vom "Big Apple". Die neue Saison startet am 17. April in den Grunddurchgang.

red