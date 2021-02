Meunier offenherzig: Würde Guerreiro anders einsetzen

Jan Huebner

Thomas Meunier sucht nach einem Erklärungsansatz für durchwachsene BVB-Saison

Borussia Dortmund läuft seinen eigenen Ansprüchen hinterher. Während einer Medienrunde hat Thomas Meunier versucht die Gründe für den sportlichen Schiefstand des BVB zu erläutern. Zudem hat sich der Belgier offen dafür ausgesprochen, einen Mitspieler künftig in anderer Rolle einzusetzen.

Nach momentanem Stand wäre Borussia Dortmund als Tabellensechster lediglich für die neue Conference League qualifiziert, die 2021/22 erstmals ausgetragen werden soll. Die Meisterschaft ist angesichts von 16 Punkten Rückstand auf den FC Bayern längst für unmöglich erklärt worden. Das BVB-Lager kommt aufgrund der aktuellen Misere langsam in Erklärungsnot.

"Es mangelt an Konstanz - und auch die Fans fehlen", versuchte Thomas Meunier während einer Reporterrunde einen Ansatz dafür zu finden, warum die Schwarz-Gelben in dieser Spielzeit nur in seltenen Fällen überzeugen. "Sie haben einen gewissen Einfluss auf das Team und sorgen vor allem gegen kleinere, defensiv eingestellte Teams für die Extra-Motivation."

Gleichzeitig erinnerte der Belgier am Donnerstag an den Trainerwechsel von Lucien Favre auf Edin Terzic. Jene Situation trage "natürlich dazu bei", dass der BVB noch einige Zeit brauche, um in Topform zu kommen. "Der neue Coach bringt auch neue Ideen in die Mannschaft und eine reibungslose Umsetzung braucht ihre Zeit."

Guerreiro? "Würde ihn gerne in einer offensiveren Rolle sehen"

Ginge es nach Thomas Meunier, würde sein Mitspieler Raphael Guerreiro zudem künftig anders eingesetzt werden. "Für mich ist er ein Spielmacher. Ich würde ihn gerne im Mittelfeld auf der Acht oder Zehn sehen", so Meunier offenherzig.

Guerreiro kommt beim BVB in der Regel als Linksverteidiger zum Einsatz, wobei er seine Fähigkeiten in der Vergangenheit durchaus in der Mittelfeldzentrale hat ausspielen dürfen. "Er ist ein wunderbarer Fußballer und meiner Meinung nach kein Verteidiger", machte sein Mannschaftskollege deutlich.

Der Portugiese könne "immer den Unterschied ausmachen, deshalb findest du ihn auch überall auf dem Platz, darunter leiden manchmal jedoch seine defensiven Aufgaben". Ob Edin Terzic auf den Ratschlag seines Rechtsverteidigers hört, werden die kommenden Wochen zeigen.

Personell ist der BVB in der Schaltzentrale mit dem zurzeit verletzten Axel Witsel sowie Thomas Delaney, Emre Can, Jude Bellingham und Mahmoud Dahoud gut besetzt. Auf der linken defensiven Außenbahn stehen Terzic neben Guerreiro noch Nico Schulz und Felix Passlack zur Verfügung.

Meunier verspricht bessere Form

Thomas Meunier muss indes auf eine Rückkehr auf den Platz noch warten. Nach seinem ablösefreien Wechsel von Paris Saint-Germain nach Dortmund kam der Verteidiger von Beginn weg auf regelmäßige Spielzeit, sein Einsatzkonto zählt 1.637 Spielminuten in allen Wettbewerben. Ein Muskelfaserriss setzte ihm jedoch länger zu, aktuell plagt eine Entzündung im Knie.

Der Rechtsverteidiger sei zwar mit seinen bisherigen Einsatzzeiten zufrieden. "Dennoch erwarte ich mehr von mir, denn ich habe schon gemerkt, dass ich mehr Zeit brauchte, um mich meiner Topform zu nähern".

Die eigenen Ansprüche sind entsprechend hoch, der 29-Jährige verspricht, dass der BVB nach der Rückkehr von seiner Knieverletzung "in den kommenden Wochen einen sehr guten Thomas Meunier" sehen werde.