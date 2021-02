Jäger: "Sieht wirklich sehr gut aus momentan"

GEPA pictures/ Hans Oberlaender

Lukas Jäger erlebt mit Sturm Graz eine bisher sehr positive Saison

Im Jänner 2020 kehrte Lukas Jäger nach zweieinhalb Jahren in Deutschland beim 1. FC Nürnberg zurück nach Österreich und heuerte bei Sturm Graz an. 25 Pflichtspiele später, steht er mit den Grazern kurz vor dem Einzug in die Meistergruppe und äußert sich zur positiven Saison der "Blackies".

99 Bundesligaspiele hat Lukas Jäger für den SCR Altach und den SK Sturm Graz bisher absolviert, am Wochenende gegen den LASK könnte der Abwehrspieler die 100 vollmachen. Nach seinem zweieinhalbjährigen Aufenthalt in Deutschland beim 1. FC Nürnberg kehrte der 27-Jährige im Jänner 2020 nach Österreich zurück und schloss sich dem SK Sturm Graz an. Und in der aktuellen Saison läuft es für das Team von Christian Ilzer mit 31 Punkten und Tabellenplatz drei richtig gut.

Auch wenn der Motor im neuen Jahr mit lediglich zwei Siegen aus den letzten fünf Ligaspielen etwas stottert, blickt Lukas Jäger im Interview auf der Vereinsseite positiv auf das bisher Geleistete zurück: "Im Herbst sind wir in einen sehr guten Lauf hineingekommen, da hat alles wirklich gut funktioniert. Die Spiele sind uns etwas leichter von der Hand gegangen als jetzt. Aber unser Ziel muss es sein, dass wir uns eine solche Phase wieder erarbeiten."

"Es sieht wirklich sehr gut aus momentan"

Nach dem 0:0 im Nachspiel gegen den WAC, folgte eine 1:4-Auswärtsklatsche gegen Rapid, ehe man im Steirer-Derby gegen Hartberg mit 2:1 die Oberhand behalten konnte. Nach einem Rückschlag in Altach, konnte man gegen die SV Ried einen späten Heimsieg fixieren. Der war auch dringend nötig, wie Jäger klarmacht: "Das 2:1 war nämlich eine gewaltige Erlösung und sehr wichtig für unser Selbstvertrauen. Es ist in den Wochen davor nicht ganz nach Wunsch gelaufen, umso wichtiger waren die drei Punkte – auch im Hinblick auf die nächsten Spiele."

Es gibt schon wieder Grund zum Feiern: Alles Gute zum 27er, Lukas #Jäger! 🎉 #sturmgrazhttps://t.co/20oX4kvklF — SK Sturm Graz (@SKSturm) 12. Februar 2021

Trotz Trainerwechsel und einem relativ großen Umbruch innerhalb der Mannschaft, stehen die Grazer sechs Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs mit 13 Zählern über dem Strich. Auch wenn die Meistergruppe noch nicht fixiert ist, gibt sich Lukas Jäger optimistisch: "Es sieht wirklich sehr gut aus momentan. Man muss schon sagen, dass man sich nicht erwarten konnte, dass der Umbruch gleich auf Anhieb so gut funktioniert. Natürlich ist es sehr schön, dass es so schnell so gut funktioniert hat."

Auch im ÖFB-Cup ist man noch mit dabei und steht aktuell im Halbfinale, davor stehen aber noch drei Bundesligarunden an, am Sonntag das Topspiel gegen den LASK. "Das wird sicher kein einfaches Spiel werden, aber wir fahren zum LASK um die drei Punkte zu holen. Ich erwarte mir ein knappes Match, aber es ist auf jeden Fall alles möglich", gibt sich der Defensivspieler kämpferisch.

red