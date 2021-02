Wirbel um Instagram-Video von Jadon Sancho

Noah Wedel/Kirchner-Media via www.imago-images.de

Überrascht mit Instagram-Video: BVB-Star Jadon Sancho

Für überbordenden Trainingseifer war Jadon Sancho von Borussia Dortmund bislang nicht bekannt. Kein Wunder, dass ein aktuelles Instagram-Video des englischen Offensivstars nun sogar die BVB-Verantwortlichen überrascht.

Freitagmorgen, 5:22 Uhr in Dortmund: Kaum ein Mensch ist auf der Straße. Wirklich gar kein Mensch? Doch, BVB-Profi Jadon Sancho hat sich diese ungewöhnliche Uhrzeit zum Joggen ausgesucht, wie er in einem Video in seiner aktuellen Instagram-Story dokumentiert.

Bei satten 12 Grad unter dem Gefrierpunkt wagt sich der 20-Jährige aus dem warmen Haus raus in die winterliche Westfalenmetropole. Sancho japst, stöhnt, sein Atem bildet Wölkchen. "Es ist kalt", stellt er wenig überraschend fest.

Ganz angetan scheint man beim BVB von der extrem früh angesetzten Einheit des Youngsters nicht zu sein. Auf "Bild"-Anfrage will sich kein Verantwortlicher zu Sanchos Clip äußern. Informationen des Boulevard-Blatts zufolge sei man im Verein vom Zeitpunkt des Lauftrainings überrascht worden.

BVB erlaubt Jadon Sancho zusätzliches Privat-Training

Und das, obwohl Sancho laut Quellen aus BVB-Kreisen, auf die sich das Boulevard-Blatt beruft, offenbar schon seit Dezember zusätzliche Kraft- und Ausdauer-Sonderschichten schiebt - auf eigenen Wunsch, wie es heißt. Von den Athletik-Trainern sowie Chefcoach Edin Terzic habe er dafür grünes Licht bekommen.

Bislang scheint der neue Trainingseifer des Flügelstürmers Früchte zu tragen. Sancho präsentiert sich nach einem enttäuschenden Saisonstart in den letzten Wochen stark formverbessert. Inzwischen hat der drittbeste Bundesliga-Scorer der vergangenen Spielzeit immerhin schon wieder 21 Torbeteiligungen 2020/2021 in der Statistik stehen, bei 26 Pflichtspieleinsätzen.

Die Gerüchte um Sanchos Zukunft nehmen angesichts dieser Zahlen wieder Fahrt auf. Einem aktuellen Bericht des britischen "Eurosport"-Ablegers zufolge bereite Manchester United einen erneuten Transfer-Anlauf beim englischen Nationalspieler für den Sommer vor.