Bedient sich Bayern beim Zweitliga-Tabellenführer?

Max Aarons wird beim FC Bayern gehandelt

Fußball-Bundesligist FC Bayern München baut seine Abwehr für die kommende Saison um. Nachdem ein Transfer schon verkündet und einer Medienberichten zufolge kurz bevor steht, könnte sich offenbar ein weiterer anbahnen.

Die Münchner bemühen sich um die Verpflichtung von Rechtsverteidiger Max Aarons von Norwich City, berichtet die "Daily Mail". Der Rechtsverteidiger könnte damit der dritte Abwehrspieler sein, der zur Saison 2021/22 beim FC Bayern anheuert.

Der Rekordmeister hatte die Verpflichtung von RB Leipzigs Dayot Upamecano nach Wochen der Spekulationen bestätigt, laut "kicker" und "Bild" soll zudem der Deal mit Omar Richards vom FC Reading alsbald verkündet werden.

Der 21 Jahre alte Max Aarons spielt, wie Richards, derzeit in der zweiten englischen Liga und soll schon im vergangenen Jahr auf dem Zettel des Klub-Weltmeisters gestanden haben. Sein Vertrag bei Norwich City ist noch bis 2024 datiert.

Beim FC Bayern wäre Aarons wohl zunächst als Backup für Benjamin Pavard eingeplant, wobei der französische Nationalspieler gerne auch als rechter Part in der Innenverteidigung zum Zug kommt. Sollte Trainer Hansi Flick den Weltmeister ins Zentrum stellen, würde Aarons mit Bouna Sarr um einen Stammplatz auf der rechten Abwehrseite konkurrieren. Sarr wurde im vergangenen Sommer von Olympique Marseille verpflichtet.

Farke setzt bei Norwich auf Aarons - Barca und United zeigen Interesse

Ganz so weit wie bei Upamecano und Richards ist der FC Bayern dem Bericht aus England zufolge jedoch noch nicht. Immerhin sollen auch andere Top-Klubs aus Europa Interesse an Max Aarons zeigen. So sei der Youngster auch auf dem Radar beim FC Barcelona und bei Manchester United.

Da die Bayern den neunfachen englischen U21-Nationalspieler aber schon seit nunmehr zwei Spielzeiten im Blick halten, gehe die Tendenz aber zu einem Wechsel in die Bundesliga, heißt es.

Aarons kann bislang Erfahrung aus 36 Spielen in der Premier League und 70 in der Championship vorweisen. Mit den "Canaries" rangiert er nach 29 Spieltagen auf Platz eins und hat die Rückkehr ins Oberhaus fest im Blick. Auf der rechten Seite ist er unumstrittener Stammspieler und wurde von Teammanager Daniel Farke in allen 29 Partien von Beginn an eingesetzt.