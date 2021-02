Sturmtalent Adamu wechselt in die Schweiz

GEPA pictures/ Manfred Binder

Junior Adamu soll beim FC St. Gallen einen Zwischenschritt einlegen

Salzburgs Offensivjuwel Chikwubuike "Junior" Adamu, Zweitliga-Goalgetter beim FC Liefering, wechselt bis Saisonende leihweise zum Schweizer Oberhausklub FC St. Gallen.

Nach 26 Toren in der 2. Liga für den FC Liefering und sechs in der UEFA Youth League macht Red Bull Salzburgs Stürmertalent Junior Adamu den nächsten Schritt. Der 19-Jährige wechselt bis Saisonende zum FC St. Gallen in die Schweiz.

>> Die kompletten Einsatzstatistiken von Junior Adamu in der weltfussball-Datenbank

St. Gallen liegt in der Super League auf dem fünften Tabellenplatz, hat allerdings nur drei Punkte Rückstand auf den Dritten FC Zürich und ein Spiel weniger als das Spitzentrio ausgetragen.

OFFIZIELL: Junior #Adamu wechselt leihweise in die erste Schweizer Liga zum @FCSG_1879 und unterschreibt dort einen Leihvertrag bis zum Saisonende.

Mach uns stolz, Junior! 💪 pic.twitter.com/KLrTy0aRl9 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 15. Februar 2021

Im St.-Gallen-Angriff wird der österreichische U21-Nationalspieler unter anderem Konkurrent des Ex-Rapidlers Jérémy Guillemenot. Adamus Vertrag in Salzburg läuft noch bis Sommer 2025.

red