Pressestimmen zum Patzer des FC Bayern

Der FC Bayern verpasste gegen Arminia Bielefeld überraschend einen Sieg

Nach dem Ausflug auf die große internationale Bühne, der mit dem Gewinn der Klub-WM in Katar gekrönt wurde, verpatzt der FC Bayern die Rückkehr in den Alltag. Gegen Außenseiter Arminia Bielefeld reicht es nur zu einem 3:3-Unentschieden.

Auch im Revier herrscht weiter Katerstimmung: Während der BVB nach einem Remis gegen die TSG Hoffenheim (2:2) mehr denn je um die Champions League zittern muss, gehen beim Dortmunder Erzrivalen FC Schalke 04 nach dem 0:0 bei Union Berlin im Keller langsam die Lichter aus. Die Pressestimmen im Überblick:

FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld 3:3

Bild: "Der Wackel-Weltmeister präsentiert sich defensiv teilweise vogelwild. Innenverteidiger Süle ist bei den ersten beiden Gegentoren zu weit weg vom Gegner, Rechtsverteidiger Sarr ist sogar an allen drei Gegentreffern beteiligt. Bayern braucht Dusel: Das vermeintliche 4:3 von Córdova zählt nicht, weil Klos vorher Zentimeter im Abseits steht."

kicker: "Der 21. Spieltag schloss am Montag mit einem tollen Fußballspiel: Der FC Bayern als amtierende Klub-Weltmeister und Bielefeld trennten sich nach einem wilden Ritt 3:3. Dabei führte der Aufsteiger sogar zweimal mit zwei Treffern. Der Druck der Münchner war dann aber zu groß."

ntv: "Im ersten Spiel als Klub-Weltmeister hat der FC Bayern eine totale Bauchlandung im Münchner Schnee gegen Arminia Bielefeld mit einer Aufholjagd noch halbwegs abgewendet. Ohne etliche Leistungsträger misslang dem Tabellenführer beim wilden 3:3 (0:2) die Umstellung von der Wüste in Katar in den deutschen Winter und den Bundesliga-Alltag."

Abendzeitung: "Der Kontrast hätte größer kaum sein können: Noch in der vergangenen Woche feierte der FC Bayern im sonnigen Katar bei sommerlichen Temperaturen das historische Sextuple, nur vier Tage später stand wieder der schnöde Bundesliga-Alltag auf dem Programm. Aufsteiger Arminia Bielefeld war zu Gast in der Allianz Arena und trotzte dem frischgebackenen Klub-Weltmeister im Münchner Schneetreiben ein 3:3 ab. Insbesondere in der ersten Halbzeit spielte die Witterung dem Aufsteiger deutlich in die Karten."

Spiegel: "Klub-WM-Sieger-Fast-Besieger - Mutige Arminen hatten den "sogenannten" Klub-Weltmeister am Rande einer Niederlage. Die erste Elf der Bayern genügt weiterhin höchsten Ansprüchen, personell ausgedünnt wie im Moment drehen sich die Scheinwerfer auf die Schwächen des Kaders: Sarr lässt weiterhin nicht erkennen, dass er eine Hilfe sein kann. Choupo-Moting nutzt seine Chance erneut nicht, und auch mit den Leistungen von Top-Zugang Leroy Sané können weder er noch die Verantwortlichen zufrieden sein.

FAZ: "Der Klub-Weltmeister wird nach einer turbulenten Woche bei der Rückkehr in die Bundesliga hart auf den Rasen zurückgeholt. Die Bayern kommen gegen Bielefeld nur zu einem 3:3 – und haben dabei sogar noch Glück."

Süddeutsche Zeitung: "Vier Tage nach dem Sieg bei der Klub-WM liefern sich der FC Bayern und Arminia Bielefeld ein höchst unterhaltsames Spiel. In der ersten Halbzeit hadern die Münchner mit den Bedingungen, in der zweiten reicht es nicht zur Wende."

Borussia Dortmund vs. TSG Hoffenheim 2:2

Bild: "Was ist nur mit Dortmund los? Der BVB spielt zu Hause nur 2:2 gegen Hoffenheim, hat jetzt aus den letzten sechs Bundesligaspielen nur einen Sieg geholt. Gegen die TSG liefert der Ex-Titelfavorit ein wildes Spiel. Dortmund patzt, aber punktet immerhin am Ende."

kicker: "Nur 2:2: Nächster Rückschlag für Dortmund. Dortmund und Hoffenheim trennten sich 2:2, die Borussia kassierte damit einen weiteren Rückschlag im Kampf um die Champions League. Nach unterhaltsamem ersten Durchgang drehte die TSG den Spieß kurz nach Wiederanpfiff um. Die Antwort des BVB folgte spät, ganz spät verpasste 1899 den Sieg."

ntv: "Borussia Dortmund ist auf dem Weg ins Bundesliga-Mittelmaß. Der BVB kam mit seiner kriselnden Ansammlung von Hochtalentierten gegen die TSG Hoffenheim nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus, die Champions-League-Qualifikation gerät akut in Gefahr. Nur eines der vergangenen sechs Ligaspiele hat der BVB gewonnen. Jadon Sancho traf in einer chaotischen Phase, in der serienweise Spieler beider Mannschaften allein vor dem gegnerischen Torwart standen, zum 1:0 (24.). Munas Dabbur glich für die offensiv ansprechenden, aber ebenfalls schwach verteidigenden Gäste aus (31.). Beim 1:2 faustete BVB-Torwart Marwin Hitz den Ball an den Kopf von Ihlas Bebou (51.). Erling Haaland (81.) rettete den BVB vor der vierten Heimniederlage der Saison."

Ruhr Nachrichten: "Borussia Dortmund taumelt gegen Hoffenheim weiter durch die Bundesliga. Die Champions League rückt nach dem 2:2 in immer weitere Ferne. BVB-Trainer Edin Terzic wirkt ratlos."

Spiegel: "Trainer und Team wackeln, das Pflichtziel Champions League auch. Hinten macht der BVB haarsträubende Fehler, vorn suchen die meisten Spieler ihre Form. Trainer Edin Terzić braucht jetzt Siege, denn ein Verpassen der Königsklasse hätte verheerende Folgen."

FAZ: "BVB tritt auf der Stelle. Den Begriff Krise haben die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund während der vergangenen Wochen entschlossen gemieden, sie hatten auf Fortschritte hingewiesen und auf die Erfolge in Pokal und Champions League. Aber nach diesem 2:2 gegen die TSG Hoffenheim, einer fehlerhaften Leistung und nur fünf Punkten aus den jüngsten sechs Bundesligaspielen, steckt der Klub tief im Krisensumpf, ganz egal, welche Begriffe sie selbst zur Beschreibung ihrer Situation wählen."

Süddeutsche Zeitung: "Dortmund braucht mehr Kuscheldecken. Als Borussia Dortmunds wegweisendes Spiel gegen die TSG Hoffenheim angepfiffen wurde, kuschelte sich der BVB-Kapitän Marco Reus in eine warme Decke. Während Reus dem Spiel eine Stunde lang nur zuschaute, fielen ein Dortmunder und zwei Hoffenheimer Tore. Nachdem Reus in der 60. Minute eingewechselt worden war, durften nur die Dortmunder über einen weiteren Treffer jubeln. Am Ende musste sich der BVB mit einem 2:2 (1:1)-Unentschieden zufrieden geben."

Union Berlin vs. FC Schalke 04 0:0

Bild: "EIN PÜNKTCHEN HOFFNUNG! So stark hat Schalke lange nicht nicht gewonnen. Das sah zumindest ein bisschen nach Erstliga-Fußball aus! Klingt bei einem 0:0 komisch, ist aber so: Schalke liefert bei Union Berlin eines seiner besseren Spiele in dieser Saison ab. Die Schalker sind spielerisch das bessere Team, haben deutlich mehr Spielanteile als der Gegner (60 Prozent Ballbesitz, 85 Prozent angekommene Pässe). Nach vorn lässt Königsblau den Ball zum Teil sehr ansehnlich laufen. Das große Problem: Es fehlt nach wie vor an der Durchschlagskraft!"

kicker: "Schalke sackt einen Punkt ein: Fährmann hält seinen Kasten sauber. Der FC Schalke 04 hat die jüngste Talfahrt dank einer ordentlichen Defensivleistung sowie eines starken Torwarts mit einem Punktgewinn beendet. Die Nullnummer beim 1. FC Union Berlin, der einige sehr gute Chancen ausließ, könnte allerdings auch zu wenig sein."

ntv: "Schalkes Situation wird immer bedrohlicher. Im Samstagabendspiel der Fußball-Bundesliga dominiert Union Berlin über weite Strecken, nutzt aber beste Möglichkeiten nicht. Während die Eisernen sich weiterhin im gesicherten Mittelfeld befinden, wird die Situation für Schalke 04 im Tabellenkeller immer bedenklicher. Die Hoffnungen von Schalke 04 auf den Klassenerhalt sind nochmal etwas gesunken. Der abgeschlagene Bundesliga-Letzte erkämpfte sich im Auswärtsspiel bei Union Berlin zwar ein 0:0, doch der Punktgewinn ist angesichts des großen Rückstands auf den Relegationsrang zu wenig."

WAZ: "Schalke macht ein ordentliches Auswärtsspiel, doch für drei Punkte reicht es bei Union Berlin nicht. In 90 Minuten fallen keine Tore. Eine bittere Statistik bleibt: Die Königsblauen warten seit dem 23. November 2019 auf einen Auswärtssieg."

Spiegel: "Hart sind die Zeiten, und hart ist das Spiel. Union Berlin gegen Schalke, das war wenig ansehnlicher Bundesligafußball mit dem entsprechenden Ergebnis. Union kann es egal sein, Schalke nicht."

FAZ: "Der FC Schalke 04 taumelt auch mit dem überraschend begnadigten Nabil Bentaleb weiter dem Abstieg entgegen. Die Königsblauen blieben auch im sechsten Spiel nacheinander ohne Sieg, beim allerdings heimstarken 1. FC Union Berlin kam die Mannschaft von Trainer Christian Gross nicht über ein 0:0 hinaus. Mit Bentaleb in der Startformation zeigten sich die seit November 2019 auswärts sieglosen Schalker am Samstagabend zwar zumindest defensiv gefestigt, nach vorne entwickelten die Knappen aber in der gesamten Partie so gut wie keinen Druck."

Süddeutsche Zeitung: "Der Samstag war keiner dieser Tage, an denen man unter normalen Umständen die Fenster offenlassen würde. Außer: Man muss es zwingend tun. Von Amts wegen, sozusagen. Minus sechs Grad vermeldeten die Wetterdienste, als die Bundesligapartie zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem FC Schalke 04 begann. Doch in dem kleinen Ziegelstein-Büdchen, das in einem Tribünenknick des Stadions An der Alten Försterei in Berlin-Köpenick steht, waren beide Fenster weit geöffnet. Voller Hoffnung auf Tore. Denn dieses Büdchen, es ist eine manuell betriebene Anzeigentafel von anno dazumal. Es blieb aber bei offenen Fenstern und Hoffnungen, die enttäuscht wurden. Union und Schalke trennten sich torlos."