Bielefeld schöpft nach "Ritt auf der Rasierklinge" Hoffnung

EIBNER/Sascha Walther

Arminia Bielefeld trotzte dem FC Bayern einen Punkt ab

Arminia Bielefeld kratzt am Titelchen "Weltpokalsieger-Besieger". Der überraschende Punkt beim FC Bayern gibt dem Aufsteiger Zuversicht im Abstiegskampf.

Die T-Shirts mit der Aufschrift "Weltpokalsieger-Besieger" blieben in der Entwurfsphase hängen, doch "spätestens im Flieger" überwog bei Arminia Bielefeld der Stolz über einen geschichtsträchtigen Punktgewinn.

Im 18. Liga-Vergleich ging der Außenseiter beim großen FC Bayern erst zum vierten Mal nicht als Verlierer vom Platz, sogar der zweite Sieg nach jenem historischen 4:0 im März 1979 war im Münchner Schneegestöber möglich. "Wir müssen mit dem Punkt leben - und das können wir auch", sagte Trainer Uwe Neuhaus nach dem spektakulären 3:3 (2:0), und Kapitän Fabian Klos ergänzte grinsend: "Ich nehme die Glückwünsche auf jeden Fall an."

In der Schlussphase, als es aufgehört hatte zu schneien und die Bayern zunehmend ihre technische Überlegenheit ausspielten, "war es ein Ritt auf der Rasierklinge", gab der Stürmer zu. Und weil nach der wilden Achterbahnfahrt das erste Remis in München seit dem 3:3 im Februar 1985 stand, "wäre es verrückt, wenn wir uns nicht freuen würden", meinte Amos Pieper.

Dass die Arminen zunächst auch mit einem weinenden Auge über dieses denkwürdige Duell sprachen, lag am Spielverlauf. Nach Toren von Bundesliga-Debütant Michel Vlap (9.), Pieper (37.) und des eingewechselten Christian Gebauer (49.) führten sie zweimal mit zwei Toren. Joker Sergio Cordova (72.) erzielte sogar den vermeintlichen Siegtreffer, doch Vorlagengeber Klos stand dabei hauchdünn im Abseits. "Diese kalibrierte Linie", haderte er, "ich weiß nicht, wie sie die hinlegen. Ich bin da kein Freund von."

"Hartes Stück Arbeit" gegen den VfL Wolfsburg

Bielefeld verdiente sich das völlig überraschende Unentschieden mit gnadenloser Effektivität, herausragender taktischer Disziplin und dem Saisonrekord von 125 km Laufleistung. "Das ist das, woran wir uns gegen die anderen Mannschaften in den nächsten Wochen messen lassen müssen", betonte Klos: "Nachlassen dürfen wir nicht, es wird noch ein langer Weg."

Und ein steiniger. Schon am Freitag kommt mit Wolfsburg das nächste Topteam auf die Alm. "Das wird wieder ein hartes Stück Arbeit", sagte Neuhaus, der auf einen Einsatz von Ritsu Doan (Innenbanddehnung) hofft, "aber wir wollen es auch da versuchen".

Bielefeld ist auf jeden Fall gewarnt: Am Ende der drei Spielzeiten, in denen bislang eine Überraschung in München gelungen war, stand stets der Abstieg.