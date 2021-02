HSV-Präsidium tritt geschlossen zurück

Oliver Ruhnke via www.imago-images.de

Das HSV-Präsidium um Marcell Jansen ist geschlossen zurückgetreten

Der Machtkampf beim HSV e.V. eskaliert weiter und hat am Dienstagabend seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Das komplette Präsidium um Präsident Marcell Jansen, Vize Thomas Schulz und Schatzmeister Moritz Schäfer ist geschlossen zurückgetreten.

"Nach sehr intensiven und zielführenden Gesprächen in den vergangenen Tagen haben wir uns als Präsidium gemeinsam dazu entschlossen, mit sofortiger Wirkung von unseren Präsidiumsämtern zurückzutreten und so die zuletzt vorhandenen Meinungsverschiedenheiten im Präsidium nicht mehr zu einem Themenfeld innerhalb unseres Vereins zu machen", schrieb das Trio in einer Mail, die gegen 20:00 Uhr an die HSV-Mitglieder verschickt wurde.

Demnach sollen die HSV-Mitglieder auf der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung im Sommer, die nach Möglichkeit als Präsenzveranstaltung stattfinden soll, die Möglichkeit haben, ein neues Präsidium zu wählen. Kumar Tschana, Geschäftsführer beim HSV e.V., soll das Dreigestirn bis dahin vertreten.

Interne Querelen haben seit Wochen und Monaten das Klima beim Zweitliga-Tabellenführer SV belastet. Jansen, Schulz und Schaefer sind derart zerstritten, dass sie sich nicht einmal auf einen fristgerechten Termin für eine Außerordentliche Mitgliederversammlung einigen konnten.

Schulz und Schaefer haben in einigen wichtigen Fragen andere Ansichten als Jansen. Dabei geht es unter anderem um die Kandidaten für den Aufsichtsrat der Fußball-AG und um den möglichen Verkauf weiterer Anteile.

Dem Vernehmen nach will Jansen, der seinen Platz als Boss im Aufsichtsrat der HSV Fußball AG weiter wahrnehmen wird, im Sommer erneut als Präsidentschaftskandidat antreten.