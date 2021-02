Details aus Roses BVB-Vertrag enthüllt

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Marco Rose wechselt von Gladbach zum BVB

Marco Rose wird Borussia Mönchengladbach im Sommer verlassen ich sich Borussia Dortmund anschließen. Nun wurden Details aus seinem BVB-Vertrag enthüllt.

Laut einem Bericht des "kicker" hat sich der Coach keine Ausstiegsklausel in seinem bis 2024 datierten Arbeitspapier beim Revierklub verankern lassen.

Als Rose zur Saison 2019/2020 von RB Salzburg zu den Gladbachern kam, hatte der 44-Jährige noch auf eine vertraglich verankerte Hintertür bestanden. "Natürlich verstehe ich, dass jeder enttäuscht ist, dass Marco diese Entscheidung gefällt hat. Eigentlich müssten die Fans auch mich sauer sein, weil ich diese Klausel akzeptiert habe. Aber anders hätten wir Marco nicht bekommen", sagte Fohlen-Manager Max Eberl auf einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Medienberichten zufolge zahlt der BVB fünf Millionen Euro an den Klub vom Niederrhein, um die Ausstiegsklausel zu aktivieren.

Beim BVB bekommt Rose Unterstützung von Edin Terzic. Der aktuelle Interimstrainer rückt im Sommer zurück ins zweite Glied und wird Assistent des 44-Jährigen.

Rose bringt langjährige Assistenten mit zum BVB

"Bei Edin ist es so, dass wir immer offen und transparent mit ihm umgegangen sind. Er wird in der kommenden Saison weiterhin Mitglied des Trainerteams sein und in seine alte Rolle des Assistenztrainers rücken", sagte Sportdirektor Michael Zorc vor dem 3:2-Sieg gegen den FC Sevilla im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League.

"Der BVB und Borussia Mönchengladbach haben sich klar über die Zukunft geäußert. Ich bin hier, um über die Gegenwart zu reden", betonte auch Terzic und schob hinterher: "Ich werde aber auch weiterhin bei Borussia Dortmund bleiben."

Rose wird unterdessen seine langjährigen Assistenten Alexander Zickler, René Maric und Patrick Eibenberger mit zum BVB bringen. Das bestätigte Eberl am Mittwoch.