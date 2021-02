Vogts hinterfragt Rose-Wechsel zum BVB

Baur/ Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Kann den Wechsel von Marco Rose zum BVB nicht nachvollziehen: Berti Vogts

Borussia Mönchengladbachs Vereinsikone Berti Vogts kann den Wechsel von Trainer Marco Rose zu Borussia Dortmund nicht nachvollziehen.

"Ich weiß nicht, ob Marcos Entscheidung wirklich die richtige war. Die Profi-Kader der beiden Klubs sind aktuell ähnlich gut besetzt, vielleicht ist der meiner Borussia sogar etwas stärker", schreibt der 74 Jahre alte ehemalige Bundestrainer in seiner "t-online"-Kolumne.

Vogts glaubt: "Die Chance, in den kommenden Jahren einen Titel zu gewinnen, ist mit Gladbach sogar größer als mit Dortmund."

Rose wechselt im Sommer nach zwei Jahren am Niederrhein zum BVB. In der Bundesliga liegen beide Teams derzeit nahezu gleichauf. Er sei zwar "traurig", so Gladbachs Rekordspieler Vogts über den Wechsel, dennoch wünsche er Rose "alles erdenklich Gute".