UEFA sperrt Salzburg-Duo Koïta und Camara

Sékou Koïta und Mohamed Camara werden für drei Monate gesperrt

Die UEFA hat in der Doping-Causa um die beiden Salzburg-Spieler Sékou Koïta und Mohamed Camara eine Entscheidung getroffen.

Sékou Koïta und Mohamed Camara von Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg werden von der UEFA wegen eines Dopingvergehens für drei Monate gesperrt. Diese Strafe gilt mit sofortiger Wirkung für alle nationalen und internationalen Fußballaktivitäten, wie die "Bullen" unmittelbar vor ihrem Europa-League-Spiel gegen Villarreal bekanntgaben.

Koïta und Camara hatten nach einem Länderspielaufenthalt mit dem Nationalteam von Mali Mitte November eine positive Dopingprobe abgegeben. Sie hätten vom Teamarzt ein Mittel gegen Höhenkrankheit bekommen und eingenommen, das einen Wirkstoff enthielt, der auf der Dopingliste steht.

"Wir nehmen diese Entscheidung der UEFA zur Kenntnis, sind aber froh, dass in dieser Causa jetzt Klarheit geschaffen wurde und wir wissen, wie es konkret weitergeht. Für uns bedeutet dies natürlich einen herben sportlichen Verlust. Aber auch wenn wir völlig unverschuldet in diese Situation gekommen sind, trifft uns die Entscheidung nicht unvorbereitet, weil wir den Kader entsprechend ausgerichtet haben", so die Reaktion von Salzburgs Geschäftsführer Stephan Reiter.

