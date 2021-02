Monschein zum LASK? Stöger gibt sich bedeckt

GEPA pictures/ Mario Kneisl

Peter Stöger hofft auf einen Verbleib seines Stürmers

Der LASK ist offenbar scharf auf Austria Wien-Stürmer Christoph Monschein. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft mit kommendem Sommer aus, der Angreifer könnte also ablösefrei in die Stahlstadt wechseln. Sein aktueller Trainer Peter Stöger gibt sich bedeckt.

Verstärkt sich der LASK ab Sommer mit Christoph Monschein von der Wiener Austria? Diese Gerüchte machten zuletzt die Runde, offenbar sollen sich der 28-jährige Stürmer und der Tabellendritte schon in Gesprächen über einen ablösefreien Wechsel im Sommer befinden, da läuft sein aktueller Vertrag aus. Angesprochen auf einen möglichen Abgang des vierfachen Saisontorschützen, gibt sich sein Trainer Peter Stöger in der "Krone" bedeckt: "Ich hab das schon vor längerer Zeit gehört. Klar, sein Vertrag bei uns läuft aus, klar, für einen Mann mit seinen Qualitäten gibt es Interesse."

"Wir sind auch in Kontakt mit seinem Management"

Christoph Monschein zählt auch in dieser Saison zum Stammpersonal und konnte bisher in elf Bundesligaeinsätzen vier Tore beisteuern. Dazu kommen noch zwei Tore in drei ÖFB-Cup-Partien, insgesamt netzte er für die Austria in 103 Pflichtspielen 35-mal und brachte es seit seinem Wechsel von der Admira nach Wien-Favoriten auch auf ein Länderspiel für das österreichische A-Nationalteam.

Kampflos gibt sich die Austria aber nicht im Werben um ihren Stürmer, wie Peter Stöger bestätigt: "Wir sind auch in Kontakt mit seinem Management, haben Signale gesendet, dass wir in unseren Rahmenbedingungen gerne den 'Monschi' weiter bei uns im Team sehen würden. Aber jetzt hat einmal Vorrang, dass er wieder fit ist und im Frühjahr hilft."

Beim LASK könnte er die Nachfolge von Johannes Eggestein antreten, der nach Leihende im Sommer zu seinem Stammklub Werder Bremen zurückkehren wird. Monschein bewies mit 15 Toren in 22 Bundesligaspielen in der abgelaufenen Saison seinen Torriecher und könnte für den LASK eine weitere Alternative in der Offensive sein. Aktuell steht der 28-jährige Stürmer vor seinem Comeback, nachdem er sich vor einem Monat einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen hat.

