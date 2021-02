Stöger will zeitnah über Zukunft entscheiden

GEPA pictures/ David Geieregger

Peter Stöger hofft auf baldige Klarheit bei Austria Wien

Wie und ob es mit Peter Stöger bei der Wiener Austria weitergeht, ist immer noch ungewiss. Nächste Woche soll der geheimnisvolle neue Investor präsentiert werden, doch ob der Sport-Vorstand und Trainer auch über die aktuelle Saison hinaus in Wien-Favoriten bleibt, ist unklar.

Beim FK Austria Wien gibt es weiterhin viele ungeklärte Fragen. Zum einen wäre da der neue Investor, aus dem bisher ein Geheimnis gemacht wird und der nächste Woche offiziell präsentiert werden soll. Zum anderen wäre da die ungewisse Zukunft von Sport-Vorstand und Trainer Peter Stöger, dessen Vertrag mit kommendem Sommer ausläuft. Bisher gab es noch keine Verlautbarung über eine mögliche weitere Zusammenarbeit über die laufende Bundesliga-Saison hinaus.

"Will das so zeitnah wie möglich entscheiden"

Doch der Trainer der "Veilchen" will darüber bald Klarheit haben, wie er gegenüber der "Krone" sagt: "Was meine Person betrifft, wird bis Mitte März die Entscheidung fallen. Der Klub will, dass ich an Bord bleibe, würde mir auch länger Zeit geben, aber ich will das so zeitnah wie möglich entscheiden."

Dabei hängt vieles davon ob, wie die Rahmenbedingungen für die nähere Zukunft aussehen, welche Ziele man sich setzen kann und inwiefern auch die Mannschaft verstärkt wird. Gerade die ungewisse Situation mit Spielern, deren Vertrag ebenso im kommenden Sommer ausläuft, wirkt sich nicht positiv auf die Saisonleistung aus. Doch Peter Stöger stellt klar, dass es keine Rolle spielt, ob jemand schon verlängert hat oder noch nicht: "Ich stelle nicht nach dem Kriterium auf, wer bleibt und wer gehen könnte. Es gilt rein das Leistungsprinzip!"

Es bleibt spannend, wie der neue Investor der Austria aussieht und welche Ambitionen er mitbringt. Aktuell liegt der Wiener Bundesligist nur auf dem siebten Tabellenplatz, hat schon sechs Punkte Rückstand auf die Meistergruppe. Es scheint, als müsste man sich am Verteilerkreis erneut ohne Europacup zufrieden geben müssen.

