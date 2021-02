Medien: Bobic-Wechsel zu Hertha BSC unwahrscheinlich

Thorsten Wagner

Im Visier von Hertha BSC: Fredi Bobic von Eintracht Frankfurt

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Manager Michael Preetz beschäftigte sich Hertha BSC intensiv mit Fredi Bobic. Doch die Fährte zum Sportvorstand von Eintracht Frankfurt kühlt langsam ab. Stattdessen rück eine interne Lösung in den Fokus.

Im Januar 2021, ausgerechnet kurz vor seinem 25-jährigen Dienst-Jubiläum, trennte sich Hertha BSC von Michael Preetz. Zu enttäuschend war die sportliche Entwicklung unter dem früheren Profi, zu groß sein Trainer-Verschleiß, zu wenig überzeugend seine Transfers trotz der Millionen-Zuschüsse von Investor Lars Windhorst.

Seitdem ist die Alte Dame auf der Suche nach einem Nachfolger für Preetz, dessen Aufgaben interimsweise Sportdirektor Arne Friedrich übernahm. Laut "Sport Bild" hat der 41-Jährige nun sogar gute Chancen, dauerhaft die Preetz-Nachfolge zu übernehmen.

"Arne Friedrich macht einen sehr guten Job. Er ist über Nacht in etwas kälteres Wasser gestoßen worden, und er schwimmt vom ersten Moment", sagte Hertha-Geschäftsführer Carsten Schmidt dem Magazin.

Vor allem die Transfers Friedrichs in der Winterpause sollen die Klub-Bosse überzeugt haben. Mit Sami Khedira holte der Weltmeisterschafts-Dritte von 2006 und 2010 den dringend benötigten Führungsspieler für die Zentrale, mit Nemanja Radonjic den lange gesuchten Flügelstürmer.

Hertha BSC: Fredi Bobic zu zögerlich?

"Er hat interessante Transfers hier im Team mit Unterstützung aller abgewickelt, und das am letzten Tag der Transferperiode", bestätigte Schmidt. Friedrich habe "sich seine ersten Sporen verdient, er ist dicht an der Mannschaft und ein guter Kommunikator. Ich bin sehr zufrieden mit unserer Zusammenarbeit."

Eine Verpflichtung von Eintracht Frankfurts Erfolgsmanager Fredi Bobic ist durch Friedrichs Entwicklung unwahrscheinlicher geworden. Bobic zögere ohnehin angesichts der Offerte aus der Hauptstadt, heißt es in dem Bericht.

Offen soll nun jedoch noch sein, ob Friedrich den Job überhaupt antreten will. Sollte er sich dagegen entscheiden, könnte neben Bobic auch Markus Krösche (RB Leipzig) in den Hertha-Fokus rücken. Ralf Rangnick sei in Berlin jedoch kein Thema mehr, heißt es.