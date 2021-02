Fix: Damir Canadi kehrt zum SCR Altach zurück

GEPA pictures/ Oliver Lerch

Zurück an alter Wirkungsstätte: Damir Canadi ist wieder Trainer des SCR Altach

Damir Canadi soll den SCR Altach aus der Krise führen. Der Wiener kehrt nach etwas mehr als vier Jahren wieder ins Ländle zurück.

Wie angekündigt, hat der SCR Altach nur einen Tag nach der Trennung von Alex Pastoor dessen Nachfolger präsentiert. Mit der Rückholaktion von Damir Canadi hofft der Bundesligist aus Vorarlberg, den drohenden Abstieg abwenden zu können.

Canadi coachte die Rheindorfer bereits von Winter 2013 bis November 2016, als er zum SK Rapid wechselte. Nach zwei Engagements bei Atromitos Athen, unterbrochen von einem knappen halben Jahr in Nürnberg, kehrt Canadi nun also an seine alte Wirkungsstätte ins Ländle zurück.

Co-Trainer wird der Spanier Manu Hervás, der mit Canadi zuletzt in Athen zusammengearbeitet hat.

Canadi zu Altach-Rückkehr: "Fühlt sich ein bisschen an, wie nach Hause zu kommen"

"Ich möchte mich zunächst bei der Vereinsführung bedanken, die mir in dieser schwierigen Situation das Vertrauen schenkt. Ich freue mich sehr, wieder hier in Altach arbeiten zu dürfen. Es fühlt sich ein bisschen an, wie nach Hause zu kommen. Über allem steht aber der Verein und dass wir in etwa drei Monaten unser gemeinsames Ziel, den Klassenerhalt, geschafft haben", sagte der 50-Jährige vìa Aussendung. "Ich habe natürlich immer mitverfolgt, was hier in Altach passiert. Jetzt geht es darum, die Mannschaft möglichst schnell persönlich kennenzulernen und dann gemeinsam die richtigen Maßnahmen zu setzen, damit der sportliche Erfolg zurückkehrt."

ℹ️ Damir Canadi kehrt zurück zum @SCRAltach und übernimmt den Cheftrainer-Posten. Bereits heute Nachmittag wird er seine erste Trainingseinheit leiten. #SCRA



📲 https://t.co/i3HCLuM1Jc pic.twitter.com/stgPVZIWws — SCR Altach (@SCRAltach) 24. Februar 2021

Sportdirektor Christian Möckel erklärte zur Verpflichtung des neuen Trainers: "Damir Canadi steht in Altach für erfolgreiche Arbeit. Dazu konnte er in den vergangenen Jahren international viel Erfahrung sammeln und Erfolge feiern. Wir sind uns sicher, dass er der Mannschaft noch einmal einen Impuls geben kann, damit wir am Ende unsere Ziele erreichen."

