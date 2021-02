SGE-Knipser Silva reagiert auf Bayern-Gerüchte

Jan Huebner via www.imago-images.de

André Silva von Eintracht Frankfurt wird beim FC Bayern gehandelt

Mit bärenstarken Leistungen bei Eintracht Frankfurt schoss sich André Silva in den Fokus zahlreicher Topklubs - auch in den des FC Bayern. Der Portugiese äußerte sich nun zu den Spekulationen.

"Es ist ein Zeichen, dass die Dinge gut laufen", sagte Silva zur "Bild"-Zeitung und betonte: "Aber ich bin bodenständig und kenne das Geschäft. Ich muss arbeiten und meine Treffsicherheit weiter unter Beweis stellen."

Das Boulevardblatt hatte zuletzt berichtet, dass Silva gerade bei Atlético Madrid hoch im Kurs steht. Demnach haben die Rojiblancos schon ein konkretes Angebot vorbereitet. Bei Summen jenseits der 30 Millionen Euro sei die SGE gesprächsbereit.

Außerdem seien ein Klub aus der Premier League, bei dem es sich um die Wolverhampton Wanderers handeln könnte, und zwei Bundesligisten an einem Silva-Transfer interessiert.

Vereinsnamen wurden dabei aber nicht genannt. Angesichts der gehandelten Ablösesumme lässt das Ausschlussverfahren jedoch eine Eingrenzung der möglichen Interessenten zu. Leisten könnten sich Silva neben dem FC Bayern wohl nur Borussia Dortmund, RB Leipzig und womöglich Bayer Leverkusen.

Laut der britischen Zeitung "Metro" ist auch Manchester United in den Poker um den 25 Jahre alten Nationalspieler eingestiegen.

Eintracht Frankfurt wird angesichts des noch bis 2023 datierten Silva-Vertrags keineswegs angst und bange. Sollten die Hessen den Einzug in die Champions League realisieren können, geht der scheidende Sportdirektor Bruno Hübner sogar von einem Verbleib des Frankfurter Toptorschützen aus.

Bruno Hübner kann sich Verbleibt von André Silva vorstellen

"Vielleicht sagt er dann: Okay, ich bestätige mein gutes Jahr hier und spiele mit Eintracht in der Champions League", sagte Hübner im Gespräch mit der "Bild". Sollte es am Ende nicht für die Königsklasse reichen, winkt der SGE zumindest eine saftige Ablöse.

André Silva, der neben seinen 18 Saisontoren auch noch fünf Assists beigesteuert hat, ist in der Frankfurter Offensive der wichtigste Mann. Das werden sich die Adlerträger entsprechend bezahlen lassen. Hält Silva seine Form, sind weitaus mehr drin als die zuletzt kolportierten 30 Millionen Euro.