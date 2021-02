Douglas Costa mit Seitenhieb gegen Flick-Fußball

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Douglas Costa (r.) wird den FC Bayern im Sommer wohl wieder verlassen

Der FC Bayern kann schon in absehbarer Zeit wieder auf Douglas Costa zurückgreifen. In knapp zwei Wochen wird der Brasilianer laut eigener Aussage wieder auf den Platz zurückkehren. Es wird wohl der Anfang vom Ende seiner zweiten Amtszeit in München.

Offiziell hat der FC Bayern in der Causa Costa noch keine Entscheidung getroffen. Intern hat sich der Rekordmeister übereinstimmenden Medienberichten zufolge aber bereits gegen eine Weiterbeschäftigung des Brasilianers über die Saison hinaus entschieden. Und auch der Flügelstürmer selbst hat sich offenbar schon mit einem Abschied aus München abgefunden.

"Ich würde gerne nach Italien zurückkehren", sagte Costa im Podcast des Journalisten Pierluigi Pardo. "Schauen wir mal, ob das klappt", ergänzte der Brasilianer, der betonte: "Ich habe immer noch einen Vertrag bei Juve."

Über eine mögliche Zukunft beim FC Bayern schwieg sich der 30-Jährige aus. Allerdings erinnerte er sich an sein erstes Engagement an der Isar zurück. "Heute spielen sie einen anderen Fußball als bei meinem ersten Abenteuer [in München]. Jetzt spielen sie mehr Angriffsfußball, während es davor mehr um Ballbesitz ging. Das mochte ich lieber, obwohl sie so [mit dem neuen Stil] die Champions League gewonnen haben", gab Costa mehr oder weniger unverblümt zu, dass er sich von 2015 bis 2017 wohler beim Rekordmeister fühlte.

Costa will das Double mit dem FC Bayern

Vor allem Ex-Coach Pep Guardiola, der in der Saison 2015/16 das Kommando an der Säbener Straße hatte, beeindruckte Costa. "Er ist ein Phänomen. Er ist fordernd und liebt es, viel zu arbeiten. Wenn er dich in einer gewissen Form sieht, will er auch, dass du sie behältst. Er fordert das Beste von dir", lobte der Brasilianer den Katalanen, der die Münchner im Sommer 2016 Richtung Manchester verließ.

Obwohl das Abenteuer München für Costa wohl schon in wenigen Wochen wieder enden wird, will der Flügelstürmer mit dem Rekordmeister noch viel erreichen. Seine Prognose für den Rest der Saison fällt entsprechend optimistisch aus: "Wir gewinnen die Champions League und die Bundesliga."

Er selbst wird schon bald wieder dabei helfen können, wie Costa verriet. "In ungefähr zehn Tagen werde ich zurück auf dem Platz sein", sagte der 30-Jährige, der sich vor knapp zwei Wochen eine Fußverletzung zuzog.